Президент Путин образовал оргкомитет Национального центра «Россия»

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании организационного комитета Нацпроекта «Россия». Он раздается с целью сохранения и демонстрации достижений страны, формирования чувства гордости за родину и развития профессиональных навыков у российской молодежи.
Добавим, что председателем органа станет первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Россия» — международная выставка-форум, которая работала на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года. За это время ее посетило более 18,5 миллиона человек. Гостям были представлены экспозиции 89 регионов России.
До этого выставка «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест мира. Глава государства Владимир Путин сам неоднократно совершал визиты на данный форум.