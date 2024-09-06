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Президент Путин образовал оргкомитет Национального центра «Россия»

Президент Путин образовал оргкомитет Национального центра «Россия»

6 сентября 2024, 15:25
Фото: kremlin.ru
Президент Путин образовал оргкомитет Национального центра «Россия»
Президент Владимир Путин своим указом организовал оргкомитет Национального центра «Россия», сообщают РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании организационного комитета Нацпроекта «Россия». Он раздается с целью сохранения и демонстрации достижений страны, формирования чувства гордости за родину и развития профессиональных навыков у российской молодежи.

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Добавим, что председателем органа станет первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Россия» — международная выставка-форум, которая работала на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года. За это время ее посетило более 18,5 миллиона человек. Гостям были представлены экспозиции 89 регионов России.

До этого выставка «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест мира. Глава государства Владимир Путин сам неоднократно совершал визиты на данный форум.

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#Регина Симакова#Общество#Россия#Ростов-на-Дону#Патриотизм#Владимир Путин#Страна#Президент#Указ#Достижения
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