Пропавшую в Дагестане студентку из Ростова-на-дону начали искать в Дубае

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
«Комсомольская права Ростов» пишет, что родители спортсменки продолжают активный поиск. Теперь фокус их внимания заострен на Объединенных Арабских Эмиратах, ведь именно там видели девушку, похожую на пропавшую Анну Цомартову.
Первым делом семья обратилась к администрации метро, в котором были сделаны фото неизвестной, однако им отказали. Организация покажет записи только после официального запроса. Этим вопросом занялся Следственный комитет России.
Семье также помогают волонтеры. Люди ходят по улицам, расположенным рядом с веткой метро, в котором была замечена та девушка.
Добавим, что сами родители направили в посольство России в ОАЭ письмо с просьбой о помощи. Ответ до сих пор не пришел. Диана и Николай готовы в любой момент вылететь в Дубай.
Ранее мать ростовской студентки Цомартовой заявила, что ее могли насильно выдать замуж. Спортсменку ищут с февраля 2024 года.