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Пыльная буря надвигается на Ростовскую область из Калмыкии

Пыльная буря надвигается на Ростовскую область из Калмыкии

6 сентября 2024, 06:41
Фото: Pxhere
Пыльная буря надвигается на Ростовскую область из Калмыкии
В ближайшие сутки Ростовскую область накроет пыльной бурей, которая идет на регион из Калмыкии, сообщает Северо-Кавказское УГМС.

Мощный ветер поднял частички пыли с земли в соседней регионе. Порывы воздушных масс движутся с востока, где находится Калмыкия. Для этого субъекта свойственны пыльные бури, как и для степной местности донского края. Непогода продлится до самого вечера 6 сентября.

Жителям восточных районов региона стоит по возможности не выходить из дома, закрыть все окна и двери. Возможно, на улице сегодня будет сложно дышать.

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В первую очередь пыльная буря может накрыть Заветинский, Ремонтненский, Дубовский, Зимовниковский, Орловский, Пролетарский, Волгодонской районы.

Несколько дней назад, 2 сентября пыльная буря дошла даже до Ростова. В тот день серая мгла накрыла весь город. Воздух стал темным и тяжелым.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Ветер#Погода#Непогода#Калмыкия#Пыльная буря
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