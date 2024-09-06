Пыльная буря надвигается на Ростовскую область из Калмыкии

Мощный ветер поднял частички пыли с земли в соседней регионе. Порывы воздушных масс движутся с востока, где находится Калмыкия. Для этого субъекта свойственны пыльные бури, как и для степной местности донского края. Непогода продлится до самого вечера 6 сентября.