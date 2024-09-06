Пыльная буря надвигается на Ростовскую область из Калмыкии

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Мощный ветер поднял частички пыли с земли в соседней регионе. Порывы воздушных масс движутся с востока, где находится Калмыкия. Для этого субъекта свойственны пыльные бури, как и для степной местности донского края. Непогода продлится до самого вечера 6 сентября.
Жителям восточных районов региона стоит по возможности не выходить из дома, закрыть все окна и двери. Возможно, на улице сегодня будет сложно дышать.
В первую очередь пыльная буря может накрыть Заветинский, Ремонтненский, Дубовский, Зимовниковский, Орловский, Пролетарский, Волгодонской районы.
Несколько дней назад, 2 сентября пыльная буря дошла даже до Ростова. В тот день серая мгла накрыла весь город. Воздух стал темным и тяжелым.