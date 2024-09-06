Река Дон в Ростовской области обмелеет до опасной отметки 6 сентября

Обмеление в Ростовской области — явление нередкое. В некоторых случаях уровень воды настолько опускался, что населенные пункты оставались без водоснабжения. Водоканал попросту не мог качать воду из обмелевшей реки. К счастью, в этот раз подобных последствий не ожидается.