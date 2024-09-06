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Published Сегодня, 05:32

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Updated Сегодня, 05:34

Река Дон в Ростовской области обмелеет 6 сентября

Река Дон в Ростовской области обмелеет до опасной отметки 6 сентября

6 сентября 2024, 05:32
Фото: 1MI
Река Дон в Ростовской области обмелеет 6 сентября
В ближайшие сутки уровень воды в реке Дон опустится до неблагоприятных отметок и ниже.

Речь идет об участке на устье водоема от города Аксая до Азова. Вероятно, причиной обмеления станет сильный ветер. Порыв воздушных масс способен буквально выдувать воду из рек.

Аналогичная ситуация наблюдалась в середине августа. Устье реки Дон сильно обмелело из-за продолжительного ветреного сгона. Как только ветер утих, вода вернулась к прежнему уровню. Очевидно, то же самое происходит и сейчас. Осталось лишь дождаться, когда успокоится ветер.

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Обмеление в Ростовской области — явление нередкое. В некоторых случаях уровень воды настолько опускался, что населенные пункты оставались без водоснабжения. Водоканал попросту не мог качать воду из обмелевшей реки. К счастью, в этот раз подобных последствий не ожидается.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Ветер#Погода#Река Дон#Уровень воды#Обмеление
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