Река Дон в Ростовской области обмелеет до опасной отметки 6 сентября

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
Речь идет об участке на устье водоема от города Аксая до Азова. Вероятно, причиной обмеления станет сильный ветер. Порыв воздушных масс способен буквально выдувать воду из рек.
Аналогичная ситуация наблюдалась в середине августа. Устье реки Дон сильно обмелело из-за продолжительного ветреного сгона. Как только ветер утих, вода вернулась к прежнему уровню. Очевидно, то же самое происходит и сейчас. Осталось лишь дождаться, когда успокоится ветер.
Обмеление в Ростовской области — явление нередкое. В некоторых случаях уровень воды настолько опускался, что населенные пункты оставались без водоснабжения. Водоканал попросту не мог качать воду из обмелевшей реки. К счастью, в этот раз подобных последствий не ожидается.