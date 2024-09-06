Российские студенческие отряды из Ростова получили знамя лучшего строительного отряда

«В следующем году меня ждет выпускной курс по специальности „Строительство“. Здесь я уже успела попробовать себя в составлении актов и в сверке необходимой документации, подготавливала работникам наряды-допуски и другую техническую документацию, необходимую для обеспечения работы стройки. Для меня это незабываемый опыт, который уже через год я буду демонстрировать на своём рабочем месте», — боец Российских студенческих отрядов Ростовской области Анна Косенко.