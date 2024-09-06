Российские студенческие отряды из Ростова получили знамя лучшего строительного отряда

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Студенческий строительный отряд «АтоМира» состоит не только из мужчин, студенты нашли трудовые места и для девушек. Они выполняли офисные работы: занимались подготовкой исполнительной документации, формировали наряд-допуски на основные и огневые работы на территории атомной станции, готовили товарно-транспортные накладные и служебные пропуски для ввоза материалов и инструментов на строительную площадку, а также заполняли журналы общих работ.
«В следующем году меня ждет выпускной курс по специальности „Строительство“. Здесь я уже успела попробовать себя в составлении актов и в сверке необходимой документации, подготавливала работникам наряды-допуски и другую техническую документацию, необходимую для обеспечения работы стройки. Для меня это незабываемый опыт, который уже через год я буду демонстрировать на своём рабочем месте», — боец Российских студенческих отрядов Ростовской области Анна Косенко.
Мужская часть отряда преимущественно работала с арматурой (вязка, подготовка, перенос на стройплощадку), а также ребята занимались бетонными работами, которые включают в себя подготовку площадок, уход за бетоном и установку опалубок.
«Горжусь, что мне довелось трудиться на ЛАЭС-2! В Ростовской области я учусь на специальности „Атомные станции“, и работа тут, на строительстве настоящей АЭС, даёт самое точное представление о строении энергоблоков, я на практике узнал очень много интересного, что ранее знал только в теории. Плюсом получил третий разряд бетонщика», — делится участник Российских студенческих отрядов Ростовской области Даниил Ромих.
Домой студенты возвращаются со знаменем лучшего строительного отряда всероссийской стройки, заполучить его удалось благодаря наивысшим трудовым показателям среди 18 отрядов со всей страны, а также творческой и спортивной деятельности ребят во внерабочее время.