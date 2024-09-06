Ростовская область стала лидером среди самых вымирающих регионов ЮФО

В Республике Крым количество людей сократилось на 825 человек, в Астраханской области — на 166, а в городе Севастополе — на 140. Наименьший показатель по убыли населения в Республиках Адыгея (45 человек) и Калмыкия (29 человек). Однако там и численность жителей куда меньше, чем на Дону или в Краснодарском крае.