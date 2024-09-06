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Лидером среди самых вымирающих регионов ЮФО стала Ростовская область

Ростовская область стала лидером среди самых вымирающих регионов ЮФО

6 сентября 2024, 07:39
Фото: Pxhere
Лидером среди самых вымирающих регионов ЮФО стала Ростовская область
За июнь 2024 года в Ростовской области убыль населения составила 1624 человек. Это самое высокое значение среди регионов ЮФО, следует из данных Росстата.

В период за июнь 2024 года на Дону родились 2 525 детей. В это же время скончались 4 159 жителей Ростовской области. На втором месте по убыли населения — Краснодарский край. Там количество зарегистрированных людей снизилось на 1 522 человека. Тройку лидеров заключает Волгоградская область — минус 1 270 человек за месяц.

В Республике Крым количество людей сократилось на 825 человек, в Астраханской области — на 166, а в городе Севастополе — на 140. Наименьший показатель по убыли населения в Республиках Адыгея (45 человек) и Калмыкия (29 человек). Однако там и численность жителей куда меньше, чем на Дону или в Краснодарском крае.

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Всего в Южном федеральном округе стало на 5,6 тысячи меньше жителей. На свет появились 10,5 тысячи младенцев, в то время как умерли 16,1 тысячи человек. По России это число достигло 39,7 тысячи человек: родились 98,7 тысячи детей, умерли 138,4 тысячи человек.

Первенство по вымиранию остается за Ростовской области и по итогам полугодия с января по июнь 2024 года. За этот период родились 15,3 тысячи детей и умерли 28,1 тысячи человек. Убыль составила почти 12,8 тысячи людей. Из них 60 — груднички.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#ЮФО#Статистика#Рождаемость#Смертность#Дон#Убыль населения
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