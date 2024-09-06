Сбежавшего с места смертельного ДТП водителя нашли мертвым под Ростовом

Напомним, что вечером 31 августа на Харьковском шоссе произошла смертельная авария. 20-летний водитель не справился с управлением, съехал с трассы и влетел в дерево. От мощного удара 21-летняя пассажирка скончалась на месте. Парень испугался и сбежал с места происшествия. Его объявили в розыск.