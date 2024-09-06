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Виновник смертельного ДТП найден мёртвым под Ростовом-на-Дону

Сбежавшего с места смертельного ДТП водителя нашли мертвым под Ростовом

6 сентября 2024, 18:12
Фото: 1MI
Виновник смертельного ДТП найден мёртвым под Ростовом-на-Дону
В Ростовской области нашли тело молодого человека, который ранее сбежал с места ДТП, сообщают «Новочеркасске Ведомости».

Напомним, что вечером 31 августа на Харьковском шоссе произошла смертельная авария. 20-летний водитель не справился с управлением, съехал с трассы и влетел в дерево. От мощного удара 21-летняя пассажирка скончалась на месте. Парень испугался и сбежал с места происшествия. Его объявили в розыск.

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По сообщению правоохранительных органов, пропавшего обнаружила местная жительница Новочеркасска. Женщина пошла на прогулку с собакой и в один момент почувствовала сильный запах. Осмотревшись, она заметила рядом с собой труп.

Вероятно, молодой человек скончался из-за полученных в ДТП травм.

До этого в Ростовской области при столкновении двух автомобилей погиб пассажир. Еще четверых людей с тяжелыми травмами медики доставили в больницу.

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