Сбежавшего с места смертельного ДТП водителя нашли мертвым под Ростовом

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Напомним, что вечером 31 августа на Харьковском шоссе произошла смертельная авария. 20-летний водитель не справился с управлением, съехал с трассы и влетел в дерево. От мощного удара 21-летняя пассажирка скончалась на месте. Парень испугался и сбежал с места происшествия. Его объявили в розыск.
По сообщению правоохранительных органов, пропавшего обнаружила местная жительница Новочеркасска. Женщина пошла на прогулку с собакой и в один момент почувствовала сильный запах. Осмотревшись, она заметила рядом с собой труп.
Вероятно, молодой человек скончался из-за полученных в ДТП травм.
До этого в Ростовской области при столкновении двух автомобилей погиб пассажир. Еще четверых людей с тяжелыми травмами медики доставили в больницу.