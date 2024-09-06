Шахтеру в Ростове-на-Дону «пробурили» просветы в сосудах, спасая ноги

Семья не смирилась с прогнозом врачей и искала альтернативные варианты. За сложный случай взялись сосудистые хирурги РостГМУ решились провести уникальную операцию. Они применили метод собственной разработки. «Специальный катетер крутится, как „буравчик“, и „пробуривает“ просвет в сосудах, забитых атеро-тромботическими массами, чтобы освободить крупный сосуд для кровотока. Но это не решило проблему на 100 процентов — притока крови для полноценного восстановления было недостаточно», — пояснил заведующий отделением сосудистой хирургии, кандидат медицинских наук, Игорь Простов.