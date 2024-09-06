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Posted 6 сентября, 18:46

Published 6 сентября, 18:46

Modified 6 сентября, 18:48

Updated 6 сентября, 18:48

Ветерану в Ростове-на-Дону пробурили сосуды, спасая ноги

Шахтеру в Ростове-на-Дону «пробурили» просветы в сосудах, спасая ноги

6 сентября 2024, 18:46
Фото: 1MI. Ветерану в Ростове-на-Дону пробурили сосуды, спасая ноги

Врачи в Ростове спасли от ампутации ног шахтера на пенсии

Врачи в Ростове-на-Дону спасли ногу ветерана от ампутации. Для этого медики пробурили пенсионеру сосуды, сообщает пресс-служба РостГМУ.

68-летний пенсионер из Ростовской области вел довольно активный образ жизни, но в марте у мужчины заболело сердце, пришлось лечь в стационар. Пока бывший шахтер лечил сердце, в течение трех-четырех месяцев в левой ноге «забились» все крупные сосуды, большой палец слева почернел, началась гангрена. В больнице Ростова, куда попал пациент с жалобой на сильные боли, сообщили, что ногу придется ампутировать.

Семья не смирилась с прогнозом врачей и искала альтернативные варианты. За сложный случай взялись сосудистые хирурги РостГМУ решились провести уникальную операцию. Они применили метод собственной разработки. «Специальный катетер крутится, как „буравчик“, и „пробуривает“ просвет в сосудах, забитых атеро-тромботическими массами, чтобы освободить крупный сосуд для кровотока. Но это не решило проблему на 100 процентов — притока крови для полноценного восстановления было недостаточно», — пояснил заведующий отделением сосудистой хирургии, кандидат медицинских наук, Игорь Простов.

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Поэтому врачи ввели пациента в наркоз и провели операцию на бедренных сосудах, а также на некоторых артериях. Сейчас пациент восстанавливается и может ходить самостоятельно.

Ранее в Ростове-на-Дону у ребенка, которого тошнило и рвало три дня, нашли редкую болезнь.

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