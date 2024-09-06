Следком заинтересовался кражей денег для бойцов СВО в Ростовской области

Об инциденте в Аксайском районе стало известно 5 сентября. В тот день по соцсетям разлетелось видеозапись камеры из магазина. На кадрах было видно, как трое мужчин приехали в хутор Нижнетемерницкий на такси. Они остановились в СНТ «Содружество», вышли и забрали ящик с деньгами из магазина.