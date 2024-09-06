Следком заинтересовался кражей денег для бойцов СВО в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Об инциденте в Аксайском районе стало известно 5 сентября. В тот день по соцсетям разлетелось видеозапись камеры из магазина. На кадрах было видно, как трое мужчин приехали в хутор Нижнетемерницкий на такси. Они остановились в СНТ «Содружество», вышли и забрали ящик с деньгами из магазина.
Как выяснилось, похищенные средства собирали всем СНТ для военнослужащих. Ранее волонтеры покупали коптеры и медикаменты за деньги, пожертвованные местными. В этот раз собрать сумму не удалось. Неизвестные украли около восьми тысяч рублей.
Полиция уже ищет подозреваемых. В ближайшее время по факту инцидента и в отношении разыскиваемых возбудят уголовное дело. Санкции статьи о краже предусматривают максимальное наказание вплоть до двух лет лишения свободы.