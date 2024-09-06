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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Следком заинтересовался кражей денег для бойцов СВО в Ростовской области

Следком заинтересовался кражей денег для бойцов СВО в Ростовской области

6 сентября 2024, 05:33
Фото: Изображение Midjourney
Следком заинтересовался кражей денег для бойцов СВО в Ростовской области
Следователи проводят доследственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства кражи ящика с пожертвованиями для бойцов СВО, сообщает СУ СКР по Ростовской области.

Об инциденте в Аксайском районе стало известно 5 сентября. В тот день по соцсетям разлетелось видеозапись камеры из магазина. На кадрах было видно, как трое мужчин приехали в хутор Нижнетемерницкий на такси. Они остановились в СНТ «Содружество», вышли и забрали ящик с деньгами из магазина.

Как выяснилось, похищенные средства собирали всем СНТ для военнослужащих. Ранее волонтеры покупали коптеры и медикаменты за деньги, пожертвованные местными. В этот раз собрать сумму не удалось. Неизвестные украли около восьми тысяч рублей.

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Полиция уже ищет подозреваемых. В ближайшее время по факту инцидента и в отношении разыскиваемых возбудят уголовное дело. Санкции статьи о краже предусматривают максимальное наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Деньги#Волонтеры#Кража#Уголовное дело#Бойцы СВО#Следствие#Происшествия#Ящик с пожертвованиями
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