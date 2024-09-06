Спасатели назвали самое безопасное место в Ростове при атаке БПЛА

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону рассказало горожанам, куда бежать при угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами. Так, при налете ни в коем случае нельзя стоять на открытом пространстве. Если вы находитесь на улице, то необходимо зайти в здание, найти подземный переход или парковку.
Если на момент налета ростовчане находятся дома, то спасатели предлагают два варианта действий. В первом случае, следует уйти на нижние этажи, в подвалы и на парковку. Во втором — остаться дома, но лучше спрятаться в комнате без окон или встать рядом с несущей стеной.
Добавим, что нельзя трогать упавшие БПЛА и их обломки. При обнаружении беспилотника необходимо позвонить по номеру 112.
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