Спасатели назвали самое безопасное место в Ростове при атаке БПЛА

Если на момент налета ростовчане находятся дома, то спасатели предлагают два варианта действий. В первом случае, следует уйти на нижние этажи, в подвалы и на парковку. Во втором — остаться дома, но лучше спрятаться в комнате без окон или встать рядом с несущей стеной.