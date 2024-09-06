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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Стали известно, как погиб полицейский на парковке в Новочеркасске

Стали известны подробности гибели полицейского на парковке в Новочеркасске

6 сентября 2024, 09:38
Фото: 1MI
Стали известно, как погиб полицейский на парковке в Новочеркасске
Стали известны подробности гибели полицейского в Новочеркасске, чье тело нашли застреленным в собственном авто, информацию сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Жуткую картину застали очевидцы 6 сентября. На парковке в машине обнаружили застреленного сотрудника МВД. Оперативник уголовного розыска находился с пулевым ранением в собственном автомобиле. Как долго тело там пролежало, пока неизвестно.

Предположительно, полицейского не убивали. По версии правоохранителей, мужчина самостоятельно ранил себя из огнестрельного оружия.

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Ранее RostovGazeta рассказывала о страшном убийстве 33-летней женщины из Таганрога. Уроженка Ростовской области приехала в Санкт-Петербург, мечтая стать моделью. Но воплотить грезы в жизнь не успела: ее зарезали за заброшенным зданием на проспекте Обуховской Обороны. Как позже признался предполагаемый убийца, он не хотел разговаривать с женщиной, а та продолжала беседу. Это и стало поводом для расправы.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Новочеркасск#Убийство#МВД#Парковка#Полицейский#Огнестрельное оружие#Происшествия
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