Стали известны подробности гибели полицейского на парковке в Новочеркасске

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Жуткую картину застали очевидцы 6 сентября. На парковке в машине обнаружили застреленного сотрудника МВД. Оперативник уголовного розыска находился с пулевым ранением в собственном автомобиле. Как долго тело там пролежало, пока неизвестно.
Предположительно, полицейского не убивали. По версии правоохранителей, мужчина самостоятельно ранил себя из огнестрельного оружия.
Ранее RostovGazeta рассказывала о страшном убийстве 33-летней женщины из Таганрога. Уроженка Ростовской области приехала в Санкт-Петербург, мечтая стать моделью. Но воплотить грезы в жизнь не успела: ее зарезали за заброшенным зданием на проспекте Обуховской Обороны. Как позже признался предполагаемый убийца, он не хотел разговаривать с женщиной, а та продолжала беседу. Это и стало поводом для расправы.