Стали известны подробности гибели полицейского на парковке в Новочеркасске

Ранее RostovGazeta рассказывала о страшном убийстве 33-летней женщины из Таганрога. Уроженка Ростовской области приехала в Санкт-Петербург, мечтая стать моделью. Но воплотить грезы в жизнь не успела: ее зарезали за заброшенным зданием на проспекте Обуховской Обороны. Как позже признался предполагаемый убийца, он не хотел разговаривать с женщиной, а та продолжала беседу. Это и стало поводом для расправы.