Стало известно, как начался страшный пожар в районе ГПЗ-10 в Ростове

Корреспондент RostovGazeta побывал на месте происшествия. Находящиеся там люди делились меж собой мнением, что причиной пожара мог стать брошенный кем-то на поддоны окурок. Точная причина неизвестна — после пожара грузоперевозчик начал внутреннее расследование причин инцидента.