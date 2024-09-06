rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Стало известно, как начался страшный пожар в районе ГПЗ-10 в Ростове

Стало известно, как начался страшный пожар в районе ГПЗ-10 в Ростове

6 сентября 2024, 12:39
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, как начался страшный пожар в районе ГПЗ-10 в Ростове
Возгорание произошло на сложенных поддонах, которые лежали за грузовиком. Оттуда огонь перекинулся на машину, сообщили корреспонденту RostovGazeta очевидцы на месте события.

Напомним, что на территории ГПЗ-10 в Ростове разгорелся страшный пожар. По словам очевидцев, сперва они услышали взрыв, а потом увидели пламя.

«Был слышен взрыв»: пожар на ГПЗ-10 в Ростове начал уничтожать машины
Узнать подробнее

Корреспондент RostovGazeta побывал на месте происшествия. Находящиеся там люди делились меж собой мнением, что причиной пожара мог стать брошенный кем-то на поддоны окурок. Точная причина неизвестна — после пожара грузоперевозчик начал внутреннее расследование причин инцидента.

После пожара у терминала на ГПЗ-10 в Ростове начали расследование
Узнать подробнее

На место потушенного пожара подъехал автомобиль судебно-экспертной лаборатории.

К месту потушенного пожара в районе ГПЗ-10 в Ростове подъехал автомобиль судебно-экспертной лаборатории.К месту потушенного пожара в районе ГПЗ-10 в Ростове подъехал автомобиль судебно-экспертной лаборатории.
Грузовик почти весь выгорел во время пожара в районе ГПЗ-10 в Ростове Грузовик почти весь выгорел во время пожара в районе ГПЗ-10 в Ростове
Пожар потушили в районе ГПЗ-10 в РостовеПожар потушили в районе ГПЗ-10 в Ростове
К месту потушенного пожара в районе ГПЗ-10 в Ростове подъехал автомобиль судебно-экспертной лаборатории.
Фото: rostovgazeta.ru

Очевидцы рассказали, что громкий звук ростовчане слышали от лопнувшего колеса.

«Машина на дизеле, а дизель, слава богу, не горит», — сказал корреспонденту работник компании.

Тем не менее, грузовик почти полностью выгорел. Сейчас на пустыре продолжает стоять его каркас.

Сейчас на пустыре стоит каркас сгоревшего во время пожара грузовика
Видео: rostovgazeta.ru

Ранее RostovGazeta выясняла, чем опасны частые пожары в Ростовской области.

Эколог Брыканов заявил, что частые пожары опасны для жителей Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
После пожара у терминала на ГПЗ-10 в Ростове начали расследованиеВ МЧС рассказали, почему горит Ростовская областьЗа сутки в Ростовской области зафиксировали больше сотни ландшафтных пожаров
#Дарья Демидова#Эксклюзив#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Огонь#Ростов#Грузовик#Расследование#Очевидцы#Возгорание#Новость#Дизель#Происшествия#Происшествие#Судебно-экспертная лаборатория
Подпишитесь
Пыльная буря надвигается на Ростовскую область из Калмыкии
Сегодня, 06:41
«Чуть не взорвался»: в Ростове-на-Дону на видео попал полыхающий автобус на Каменке
Сегодня, 06:52
На выходных в Ростовской области похолодает до +3
Сегодня, 06:40
Альтернативу М-4 «Дон» построят в Ростовской области
Сегодня, 06:16
Следком заинтересовался кражей денег для бойцов СВО в Ростовской области
Сегодня, 05:33
Река Дон в Ростовской области обмелеет до опасной отметки 6 сентября
Сегодня, 05:32