Стало известно, как начался страшный пожар в районе ГПЗ-10 в Ростове

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Напомним, что на территории ГПЗ-10 в Ростове разгорелся страшный пожар. По словам очевидцев, сперва они услышали взрыв, а потом увидели пламя.
Корреспондент RostovGazeta побывал на месте происшествия. Находящиеся там люди делились меж собой мнением, что причиной пожара мог стать брошенный кем-то на поддоны окурок. Точная причина неизвестна — после пожара грузоперевозчик начал внутреннее расследование причин инцидента.
На место потушенного пожара подъехал автомобиль судебно-экспертной лаборатории.
Очевидцы рассказали, что громкий звук ростовчане слышали от лопнувшего колеса.
«Машина на дизеле, а дизель, слава богу, не горит», — сказал корреспонденту работник компании.
Тем не менее, грузовик почти полностью выгорел. Сейчас на пустыре продолжает стоять его каркас.