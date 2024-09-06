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Posted Сегодня, 19:28

Published Сегодня, 19:28

Modified Сегодня, 19:30

Updated Сегодня, 19:30

Стало известно, какая погода будет на День города в Ростове

Стало известно, какая погода будет на День города в Ростове

6 сентября 2024, 19:28
Фото: 1MI
Стало известно, какая погода будет на День города в Ростове
На День города в Ростове ожидается солнечная погода, следует из прогноза синоптиков.

Температура воздуха в донской столице 15 сентября достигнет +27 градусов днем. Ночью столбик термометра опустится до +19. При этом ветер так и не стихнет. Скорость порыва воздушных масс составит порядка 12 метров в секунду.

Ранее RostovGazeta сообщала о погоде на ближайших выходных. Днем 7 и 8 сентября в северной части региона ожидается похолодание до +3 градусов в темное время суток. Такими темпами к концу месяца могут начаться первые осенние заморозки.

Восточный ветер накроет Ростов-на-Дону на выходных
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Днем в выходные возможна пыльная буря, которая надвигается на Ростовскую область из Калмыкии. В первую очередь частички земли поднимутся в воздух в восточной части региона: Зимовниковском, Дубовском, Волгодонском и соседних районах.

Последний раз в Ростовской области пыльная буря была в первых числах сентября. Серая мгла буквально накрыла несколько районов.

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#Евгения Волкова#Общество#Погода#Дон#Ростов#Температура#Солнце
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