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Posted Сегодня, 18:28

Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

В Ростове-на-Дону водитель иномарки угодил под колеса грузового автомобиля

Троих человек увезли на скорой после ДТП в Ростове в районе БСПМ

6 сентября 2024, 18:28
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону водитель иномарки угодил под колеса грузового автомобиля
В Ростове-на-Дону водитель легкового автомобиля выехал на встречку, по которой ехала газель, сообщает региональная ГИБДД.

Утром 6 сентября в Ростове-на-Дону произошла авария. 49-летний водитель Toyota RAV4 двигался по улице Евдокимова. Водитель вильнул на соседнюю полосу в районе дома №35. Ему на встречу ехал 41-летний водитель на малотоннажном автомобиле «Луидор». Столкновения не удалось избежать.

В результате сильного удара оба водителя, а также пассажир грузовика получили травмы и были госпитализированы. Правоохранительные органы устанавливают детали ДТП.

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До этого в донском регионе на трассе столкнулись две фуры. Оба транспортных средства сильно были повреждены.

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