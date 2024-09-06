Троих человек увезли на скорой после ДТП в Ростове в районе БСПМ

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Утром 6 сентября в Ростове-на-Дону произошла авария. 49-летний водитель Toyota RAV4 двигался по улице Евдокимова. Водитель вильнул на соседнюю полосу в районе дома №35. Ему на встречу ехал 41-летний водитель на малотоннажном автомобиле «Луидор». Столкновения не удалось избежать.
В результате сильного удара оба водителя, а также пассажир грузовика получили травмы и были госпитализированы. Правоохранительные органы устанавливают детали ДТП.
До этого в донском регионе на трассе столкнулись две фуры. Оба транспортных средства сильно были повреждены.