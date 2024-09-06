Троих человек увезли на скорой после ДТП в Ростове в районе БСПМ

Утром 6 сентября в Ростове-на-Дону произошла авария. 49-летний водитель Toyota RAV4 двигался по улице Евдокимова. Водитель вильнул на соседнюю полосу в районе дома №35. Ему на встречу ехал 41-летний водитель на малотоннажном автомобиле «Луидор». Столкновения не удалось избежать.