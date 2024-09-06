Ученик второго класса упал в колодец в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Происшествие случилось в Пролетарском районе с учеником второго класса. Сейчас выясняются все обстоятельства его падения в колодец.
В данный момент пострадавший находится в детской областной больнице. Его самочувствие удовлетворительное.
«Мальчик получает всю необходимую медицинскую помощь и находится под контролем врачей. Мы готовы оказать семье поддержку», — заявил градоначальник.
Пользователи в комментариях написали, что нужно благоустраивать территории.
«Потому что нужно благоустраивать территорию вокруг новых ЖК, а не устраивать пустыри с котлованами, колодцами и зарослями в человеческий рост», — пишут ростовчане.
Ранее Бастрыкин поручил завести дело из-за падения ребенка в яму с кипятком в Ростове.