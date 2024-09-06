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Ученик второго класса упал в колодец в Ростове-на-Дону

Ученик второго класса упал в колодец в Ростове-на-Дону

6 сентября 2024, 08:34
Фото: Pxhere
Ученик второго класса упал в колодец в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону школьник упал в коммуникационный колодец и получил травмы, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Происшествие случилось в Пролетарском районе с учеником второго класса. Сейчас выясняются все обстоятельства его падения в колодец.

В данный момент пострадавший находится в детской областной больнице. Его самочувствие удовлетворительное.

«Мальчик получает всю необходимую медицинскую помощь и находится под контролем врачей. Мы готовы оказать семье поддержку», — заявил градоначальник.

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Пользователи в комментариях написали, что нужно благоустраивать территории.

«Потому что нужно благоустраивать территорию вокруг новых ЖК, а не устраивать пустыри с котлованами, колодцами и зарослями в человеческий рост», — пишут ростовчане.

Ранее Бастрыкин поручил завести дело из-за падения ребенка в яму с кипятком в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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