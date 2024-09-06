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Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Учителя и родители протестуют против готовых домашних заданий

Учителя и родители протестуют против готовых домашних заданий

6 сентября 2024, 08:06
Фото: Изображение Midjourney
Учителя и родители протестуют против готовых домашних заданий
Учителя и родители выступают против ресурсов в Интернете, где публикуют готовые домашние задания, сообщают «Новые известия».

Они выражают отрицательное отношение к использованию ресурсов с готовыми домашними заданиями (ГДЗ), аргументируя это определенными причинами. Прежде всего, они считают, что механическое переписывание ответов из подобных источников в тетрадь мешает учащемуся понять содержание задачи, следовательно, они не приносят ему пользы.

Кроме того, еще одна причина состоит в том, что у ребенка снижается мотивация к обучению, так как существует простой способ выполнения работы, не требующий особых усилий.

Школам Ростовской области не хватает более тысячи учителей
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Есть иное мнение — некоторые утверждают, что готовые домашние задания с подробным объяснением могут быть полезнее, чем предполагалось ранее, для учеников, их родителей и учителей.

Во-первых, изучая полностью выполненное упражнение, ученик имеет возможность лучше понять материал, если по каким-то причинам ему не удалось это сделать во время урока.

Во-вторых, взрослым, старающимся помочь ребенку, дается возможность вспомнить свои школьные знания.

Ранее стало известно, что школам Ростовской области не хватает более тысячи учителей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Протест#Учителя#Родители
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