Учителя и родители протестуют против готовых домашних заданий

Они выражают отрицательное отношение к использованию ресурсов с готовыми домашними заданиями (ГДЗ), аргументируя это определенными причинами. Прежде всего, они считают, что механическое переписывание ответов из подобных источников в тетрадь мешает учащемуся понять содержание задачи, следовательно, они не приносят ему пользы.



Кроме того, еще одна причина состоит в том, что у ребенка снижается мотивация к обучению, так как существует простой способ выполнения работы, не требующий особых усилий.