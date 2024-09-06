Учителя и родители протестуют против готовых домашних заданий

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:08
Они выражают отрицательное отношение к использованию ресурсов с готовыми домашними заданиями (ГДЗ), аргументируя это определенными причинами. Прежде всего, они считают, что механическое переписывание ответов из подобных источников в тетрадь мешает учащемуся понять содержание задачи, следовательно, они не приносят ему пользы.
Кроме того, еще одна причина состоит в том, что у ребенка снижается мотивация к обучению, так как существует простой способ выполнения работы, не требующий особых усилий.
Есть иное мнение — некоторые утверждают, что готовые домашние задания с подробным объяснением могут быть полезнее, чем предполагалось ранее, для учеников, их родителей и учителей.
Во-первых, изучая полностью выполненное упражнение, ученик имеет возможность лучше понять материал, если по каким-то причинам ему не удалось это сделать во время урока.
Во-вторых, взрослым, старающимся помочь ребенку, дается возможность вспомнить свои школьные знания.
Ранее стало известно, что школам Ростовской области не хватает более тысячи учителей.