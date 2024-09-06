Уголовное дело возбудили в Ростове из-за падения второклассника в колодец

По факту ЧП в ближайшее время возбудят уголовное дело по статье о халатности. Скорее всего, фигурантами станут ответственные лица управления ЖКХ или благоустройства Ростова. Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде ареста на три месяца.