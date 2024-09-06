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Уголовное дело возбудили в Ростове из-за падения второклассника в колодец

Уголовное дело возбудили в Ростове из-за падения второклассника в колодец

6 сентября 2024, 19:14
Фото: 1MI
Уголовное дело возбудили в Ростове из-за падения второклассника в колодец
Глава Следкома России поручил возбудить уголовное дело после падения мальчика в колодец в Ростове, сообщает СКР.

Инцидент случился 6 сентября в Пролетарском районе города. Ученик второго класса шел по улице, когда внезапно провалился в колодец. В результате происшествия ребенок получил травмы. Школьника доставили в детскую областную больницу, где он находится под круглосуточным меднаблюдением.

По факту ЧП в ближайшее время возбудят уголовное дело по статье о халатности. Скорее всего, фигурантами станут ответственные лица управления ЖКХ или благоустройства Ростова. Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде ареста на три месяца.

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Руководителю ростовского Следкома поручили предоставить доклад о ходе расследования дела.

Ранее стало известно еще об одном ЧП с ребенком. На днях 8-летний мальчик упал в яму с кипятком. С ожогами школьника госпитализировали. Это дело также взял на контроль председатель СК России.

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