В каких условиях работают производители масла на Дону и какой путь они прошли

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
На юге России есть сразу несколько производителей масел, в том числе существуют успешные производства на территории Ростовской области.
Так, в Ростове-на-Дону более 25 лет назад основали ГК «Юг Руси», которая прошла путь от маленькой торговой компании до ведущего производителя подсолнечного масла в стране. Предприятие работает до сих пор.
В состав группы входят 20 сельскохозяйственных предприятий в нескольких регионах, шесть маслозаводов (в том числе крупнейший в мире Ростовский) и хлебозаводы.
Кроме того, в области можно найти информацию о предприятии «Донское золото». На сайте указано, что завод перерабатывает 350 тысяч тонн масличного сырья в год, получая при этом более 150 тысяч тонн масла и 140 тысяч тонн шрота. Однако в системе «Спарк» говорится, что предприятие с таким названием является банкротом. В 2023 году его убытки составили 3,9 миллиона рублей.
И это не единственный подобный объект, который столкнулся с такими проблемами.
В 2020 году на торгах продавали «Глубокинский маслоперерабатывающий завод», причем со значительной скидкой. Ранее имущество предприятия не смогли реализовать из-за отсутствия заявок. Эту организацию признали банкротом в 2017 году.
В области есть завод «Донмаслопродукт», который занимается производством масел и жиров. Он считается действующим, но последняя имеющаяся в СПАРК бухгалтерская отчетность оказалась с нулевыми показателями.
В целом в Ростовской области продолжается производство продукции в необходимых объемах. Не секрет, что в России трудно найти дом, где бы не хранилась бутылка растительного масла. Однако около двух веков назад этот продукт был совершенно неизвестен в этой стране. Подсолнухи тогда здесь не встречались. Они появились в России в XVIII веке. Именно на российской земле впервые была изобретена технология изготовления подсолнечного масла, и страна стала первой в мире, начавшей его промышленное производство.
Расскажем, как работают участники рынка в современном мире и сколько продукции производят.
Сергей Иванов, генеральный директор и член совета директоров группы «Эфко», рассказал, что уверенный аграрий продает на такую сумму, которая ему нужна на жизнь. Если он считает, что цена в будущем возрастет, то удерживает товар как можно дольше. Масличные культуры приносят основной доход.
По словам гендиректора «Казанского жирового комбината» Дмитрия Максимова,
больше всего продается товаров от собственных торговых марок сетевых точек, потому что они имеют самую низкую цену на полке.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова рассказала о намерениях добиться, чтобы российское масло узнавали и любили по всему миру.
В 2023 году в России произвели около 9,4 миллиона тонн растительного масла. Для того, чтобы транспортировать весь этот объем по железнодорожным путям, потребовалось бы примерно 156 тысяч специальных вагонов-цистерн. Если бы состав был выстроен в одну линию, он достиг бы протяженности от столицы до города Мурманск. Большая часть произведенного масла — приблизительно 7 миллионов тонн — это продукция, полученная из семян подсолнечника. В целом получается, что в России производится больше растительного масла, чем требуется внутри страны. Значительная часть продукции отправляется на экспорт.
Кроме того, производство рапсового масла составляет полтора миллиона тонн, а соевого — около одного миллиона тонн в год. Остальные виды масел суммарно составляют 50 тысяч тонн.
Общий объем рынка растительных масел в стране оценивается в 740 миллиардов рублей. Из них поставки за границу приносят 597 миллиардов.
В данной сфере ключевыми игроками являются большие корпорации. Тем не менее, малый бизнес также может найти здесь свою нишу. Михаил Тогузаев начинал свою карьеру как обычный менеджер в пищевом секторе. За два десятилетия работы он успел поработать на разнообразных производствах — от пивоварен до колбасных цехов и дорос до позиции руководителя отдела по закупкам. Однако его всегда манила идея собственного дела. Он не имел точных представлений о том, в каком направлении следует двигаться, но был уверен: его продукция должна поддерживать идеи здорового образа жизни.
Знакомство с будущим партнером по бизнесу определило направление деятельности. Тот человек был экспертом в области растительных масел, но ему не хватало умений в сфере управления и административных процессов.
Таким образом, в 2020 году была основана компания «Вест Трейд», которая производит масла методом холодного отжима — такие как тыквенное, кунжутное, кокосовое и масло черного тмина. Продукция выходит под торговыми марками Vосаso и Клевер.
На начальном этапе Михаил вложил в дело 4 миллиона рублей, и за два года вернул свои инвестиции. Наибольшая доля расходов приходится на сырье.
На данный момент ориентировочная стоимость кокосовой стружки составляет примерно 250-280 рублей. В то же время тыквенные семечки имеют более высокую цену, которая варьируется в пределах от 400 до 600 рублей в зависимости от предпочтений фермера.
Сначала компания занялась продажей на маркетплейсах, предложив покупателям 65 различных продуктов. Все товары пользовались спросом и хорошо расходились через Интернет.
Однако с течением времени площадки начали увеличивать комиссионные сборы и вводить дополнительные платежи. Чтобы увеличить прибыль, владельцы бизнеса обратились к контрактному производству. Так они начали поставлять кокосовое масло и муку другим фирмам по их запросам.
На сегодняшний день именно этот способ реализации продукции оказался для них самым выгодным.
За первые шесть месяцев текущего года фирма получила выручку в размере 20 миллионов рублей. Из этой суммы 16 миллионов были получены благодаря продажам через маркетплейсы. Однако, прибыль от онлайн-продаж не превышает 10%.
Маржинальность b2b-сегмента — 25%, но его вклад в общие доходы пока незначителен. В этом году продажи кокосового масла принесли 700 тысяч рублей, а муки — 300 тысяч рублей.
Доход от продаж в розничные сети в два раза превышает показатели интернет-продаж, но его рентабельность составляет лишь 5%. В итоге чистая прибыль компании держится на уровне около 10%.
Есть также группа компаний «Эфко», которая находится на рынке более 30 лет. Здесь производят более миллиона тонн растительных масел в год. Основное внимание компании направлено на экспорт продукции. Для этого она приобретает часть объемов на местном рынке, суммарно отправляя за пределы страны свыше миллиона тонн масляных продуктов, включая рапсовое и соевое масло.
Компания планирует начать переработку льна. Проблема в том, что этот вид сырья содержит меньше масла, чем другие культуры. Из-за этого требуется больше исходного материала для его получения, а также необходимо найти способ сбыта шрота.
Хранится такое масло недолго — всего шесть месяцев. Внутри страны оно ещё не приобрело широкую востребованность, и экспортировать его также нелегко. Основные покупатели — Китай и Европейский Союз — предпочитают закупать полностью необработанное сырье.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова рассказала, что главным покупателем и лоббистом этого продукта является Бельгия.
«Они занимаются переработкой, закрывают потребности всего Евросоюза.
С 1 июля ЕС пролоббировал, ввел практически заградительные пошлины 50% на
поставку готовых продуктов, льняного масла в страны Евросоюза, к сожалению, и
то же время одновременно на поставку сырья только 10%. Они сознательно делают так, чтобы нашим производителям невыгодно было поставлять конечный продукт», — уточнила Елена Дыбова.
Она рассказала, что идет активная работа с производителями масложировой продукции. Им оказывают помощь, в том числе, в точки зрения законодательных инициатив.
«Наша задача — помочь им наладить взаимодействие, защитить права наши российских производителей. И наш международный коммерческий арбитраж выступает таким гарантом, что любой предприниматель, который работает за пределами страны, не останется без юридической правовой защиты», — прокомментировала вице-президент ТПП.