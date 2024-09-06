В каких условиях работают производители масла на Дону и какой путь они прошли

В 2023 году в России произвели около 9,4 миллиона тонн растительного масла. Для того, чтобы транспортировать весь этот объем по железнодорожным путям, потребовалось бы примерно 156 тысяч специальных вагонов-цистерн. Если бы состав был выстроен в одну линию, он достиг бы протяженности от столицы до города Мурманск. Большая часть произведенного масла — приблизительно 7 миллионов тонн — это продукция, полученная из семян подсолнечника. В целом получается, что в России производится больше растительного масла, чем требуется внутри страны. Значительная часть продукции отправляется на экспорт.



Кроме того, производство рапсового масла составляет полтора миллиона тонн, а соевого — около одного миллиона тонн в год. Остальные виды масел суммарно составляют 50 тысяч тонн.