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Полицейские сняли с поезда дебошира в Ростовской области

В Ростовской области пассажира сняли с поезда за мат на весь вагон

6 сентября 2024, 12:31
Фото: rostovgazeta.ru
Полицейские сняли с поезда дебошира в Ростовской области
На железнодорожной станции в Ростовской области сотрудники полиции задержали ранее судимого дебошира из Брянска, сообщает УТ МВД России по СКФО.

6 сентября проводники поезда «Анапа — Смоленск» вызвали сотрудников полиции на станцию в Миллерово из-за беспокойного пассажира. 47-летний житель Брянска орал на весь вагон, выкрикивал нецензурную брань и не реагировал на просьбы успокоиться. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину.

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Оказалось, что дебошир был ранее судим и не один раз привлекался к административной ответственности. Его сняли с поезда. В настоящий момент его повторно привлекли по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест до пяти суток.

Ранее появилась информация о том, что в донском регионе правоохранительные органы ищут мужчин, которые украли колбу с пожертвованиями для бойцов СВО.

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