В Ростовской области пассажира сняли с поезда за мат на весь вагон

Оказалось, что дебошир был ранее судим и не один раз привлекался к административной ответственности. Его сняли с поезда. В настоящий момент его повторно привлекли по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест до пяти суток.