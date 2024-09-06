В Ростовской области пассажира сняли с поезда за мат на весь вагон

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
6 сентября проводники поезда «Анапа — Смоленск» вызвали сотрудников полиции на станцию в Миллерово из-за беспокойного пассажира. 47-летний житель Брянска орал на весь вагон, выкрикивал нецензурную брань и не реагировал на просьбы успокоиться. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину.
Оказалось, что дебошир был ранее судим и не один раз привлекался к административной ответственности. Его сняли с поезда. В настоящий момент его повторно привлекли по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест до пяти суток.
Ранее появилась информация о том, что в донском регионе правоохранительные органы ищут мужчин, которые украли колбу с пожертвованиями для бойцов СВО.