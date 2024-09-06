В Ростовской области полыхают фуры, а вода уходит из Дона

Днем в Ростове-на-Дону вспыхнули поддоны на территории ГПЗ-10 недалеко от терминала компании «Деловые линии». Огонь моментально перекинулся на фуру, которая находилась рядом с очагом возгорания. Очевидцы сообщили, что услышали взрыв. Однако громкий звук был связан с лопнувшей покрышки. «Машина на дизеле, а дизель, слава богу, не горит», — сказал корреспонденту работник компании.