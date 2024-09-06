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В Ростовской области обмелела река Дон и взорвалась фура у ГПЗ-10

В Ростовской области полыхают фуры, а вода уходит из Дона

6 сентября 2024, 18:00
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области обмелела река Дон и взорвалась фура у ГПЗ-10
В Ростовской области задержали подозреваемого в краже ящика с пожертвованиями для бойцов СВО, в Ростове-на-Дону в районе ГПЗ-10 сгорела фура, а река Дон может обмелеть до опасной отметки.

Кража пожертвований

5 сентября в Сети появились кадры, как трое неизвестных в Аксайском районе Ростовской области выкрали из магазина короб с денежными средствами, которые собирали на нужды бойцов в зону СВО. Уж 6 сентября одного из подозреваемых задержали.

Злоумышленником оказался 40-летний житель донской столицы. Ранее мужчина уже имел судимости. В ближайшее время правоохранители установят личности всех соучастников и размер ущерба.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

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Пылающая фура

Днем в Ростове-на-Дону вспыхнули поддоны на территории ГПЗ-10 недалеко от терминала компании «Деловые линии». Огонь моментально перекинулся на фуру, которая находилась рядом с очагом возгорания. Очевидцы сообщили, что услышали взрыв. Однако громкий звук был связан с лопнувшей покрышки. «Машина на дизеле, а дизель, слава богу, не горит», — сказал корреспонденту работник компании.

В Ростове-на-Дону вспыхнули поддоны на территории ГПЗ-10В Ростове-на-Дону вспыхнули поддоны на территории ГПЗ-10
В Ростове-на-Дону вспыхнули поддоны на территории ГПЗ-10
Фото: rostovgazeta.ru

Сотрудники МЧС России потушили пожар, но грузовой автомобиль сгорел дотла. Теперь компания начнет внутреннее расследование причин возгорания. Очевидцы считают, что поддоны могли вспыхнуть из-за неаккуратно брошенного окурка.

Добавим, что площадь возгорания составляет примерно 300 квадратных метров.

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Вода уходит

6 сентября уровень воды в устье реки Дон опустится до неблагоприятных отметок в Ростовской области. Речь идет об устье реки между Аксаем и Азовом. Обмеление происходит из-за сильного ветра, который буквально выдувает воду.

Добавим, что обмеление не является редким явлением для Ростовской области. Иногда уровень воды настолько сильно опускался, что жилые территории оставались без водоснабжения. В настоящий момент подобных последствий не ожидается.

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