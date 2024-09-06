В Ростовской области полыхают фуры, а вода уходит из Дона

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
5 сентября в Сети появились кадры, как трое неизвестных в Аксайском районе Ростовской области выкрали из магазина короб с денежными средствами, которые собирали на нужды бойцов в зону СВО. Уж 6 сентября одного из подозреваемых задержали.
Злоумышленником оказался 40-летний житель донской столицы. Ранее мужчина уже имел судимости. В ближайшее время правоохранители установят личности всех соучастников и размер ущерба.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.
Днем в Ростове-на-Дону вспыхнули поддоны на территории ГПЗ-10 недалеко от терминала компании «Деловые линии». Огонь моментально перекинулся на фуру, которая находилась рядом с очагом возгорания. Очевидцы сообщили, что услышали взрыв. Однако громкий звук был связан с лопнувшей покрышки. «Машина на дизеле, а дизель, слава богу, не горит», — сказал корреспонденту работник компании.
Сотрудники МЧС России потушили пожар, но грузовой автомобиль сгорел дотла. Теперь компания начнет внутреннее расследование причин возгорания. Очевидцы считают, что поддоны могли вспыхнуть из-за неаккуратно брошенного окурка.
Добавим, что площадь возгорания составляет примерно 300 квадратных метров.
6 сентября уровень воды в устье реки Дон опустится до неблагоприятных отметок в Ростовской области. Речь идет об устье реки между Аксаем и Азовом. Обмеление происходит из-за сильного ветра, который буквально выдувает воду.
Добавим, что обмеление не является редким явлением для Ростовской области. Иногда уровень воды настолько сильно опускался, что жилые территории оставались без водоснабжения. В настоящий момент подобных последствий не ожидается.