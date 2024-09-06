rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Подозреваемый в краже пожертвований для бойцов СВО задержан в Ростовской области

В Ростовской области задержали подозреваемого в краже пожертвований бойцам СВО

6 сентября 2024, 10:13
Фото: Изображение Midjourney
Подозреваемый в краже пожертвований для бойцов СВО задержан в Ростовской области
В Ростовской области задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в краже ящика с деньгами для бойцов СВО, сообщает представитель МВД России Ирина Волк.

О задержании стало известно днем 6 сентября, спустя сутки после опубликованного видео кражи. Подозреваемым оказался житель Ростова. Ранее у него были проблемы с законом: у 40-летнего мужчины есть судимость.

Как уточнила представитель МВД России, в ближайшее время станут известны возможные соучастники вора и точный размер ущерба. Остальных подозреваемых продолжают разыскивать.

Следком заинтересовался кражей денег для бойцов СВО в Ростовской области
Узнать подробнее

Как сообщала RostovGazeta, деньги для участников спецоперации похитили в СНТ «Содружество» (Аксайский район). На кадрах видно, как трое мужчин вышли из машины такси, направились к магазину и вернулись оттуда с ящиком для сбора пожертвований. По словам местных жителей, в коробке было около восьми тысяч рублей. На них собирались покупать медикаменты и прочие необходимые предметы на передовую.

Читайте также:
Бастрыкин поручил возбудить дело о краже денег для бойцов СВО под РостовомПолиция ищет мужчин, укравших в Ростовской области пожертвования для бойцов СВОПод Ростовом украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО
#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#СВО#Преступность#Кража#Подозреваемый#Пожертвования#Министерство внутренних дел
Подпишитесь
Пыльная буря надвигается на Ростовскую область из Калмыкии
Сегодня, 06:41
«Чуть не взорвался»: в Ростове-на-Дону на видео попал полыхающий автобус на Каменке
Сегодня, 06:52
На выходных в Ростовской области похолодает до +3
Сегодня, 06:40
Альтернативу М-4 «Дон» построят в Ростовской области
Сегодня, 06:16
Следком заинтересовался кражей денег для бойцов СВО в Ростовской области
Сегодня, 05:33
Река Дон в Ростовской области обмелеет до опасной отметки 6 сентября
Сегодня, 05:32