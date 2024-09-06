В Ростовской области задержали подозреваемого в краже пожертвований бойцам СВО

Как сообщала RostovGazeta, деньги для участников спецоперации похитили в СНТ «Содружество» (Аксайский район). На кадрах видно, как трое мужчин вышли из машины такси, направились к магазину и вернулись оттуда с ящиком для сбора пожертвований. По словам местных жителей, в коробке было около восьми тысяч рублей. На них собирались покупать медикаменты и прочие необходимые предметы на передовую.