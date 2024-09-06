Восточный ветер накроет Ростов-на-Дону на выходных

Так, в субботу, 7 сентября, будет ясный, но ветреный день. Утром температура воздуха составит всего +15 градусов Цельсия. Днем ожидается до 24 градусов тепла, а ночью показатели опустятся до +18 градусов, ветер восточный до 13 метров в секунду.