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Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

В выходные Ростов-на-Дону накроет жара свыше +25 градусов

Восточный ветер накроет Ростов-на-Дону на выходных

6 сентября 2024, 14:37
Фото: rostovgazeta.ru
В выходные Ростов-на-Дону накроет жара свыше +25 градусов
В эти выходные жителей Ростова-на-Дону ожидает комфортная и солнечная погода, сообщает Gismeteo.

Так, в субботу, 7 сентября, будет ясный, но ветреный день. Утром температура воздуха составит всего +15 градусов Цельсия. Днем ожидается до 24 градусов тепла, а ночью показатели опустятся до +18 градусов, ветер восточный до 13 метров в секунду.

В воскресенье, 8 сентября, будет малооблачный день без осадков. Температурный диапазон в течение дня составит от +16 до +26 градусов Цельсия. Ветер будет дуть северо-восточный до 13 метров в секунду.

В Ростовской области температура воздуха упадет до +10 градусов
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До этого метеорологи спрогнозировали погоду на весь сентябрь текущего года в Ростовской области.

Читайте также о том, что заморозки и засуха повлияли на цены на мед в донском регионе. Из-за переменчивой погоды стоимость сладкого продукта выросла в полтора раза.

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