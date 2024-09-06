Восточный ветер накроет Ростов-на-Дону на выходных

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Так, в субботу, 7 сентября, будет ясный, но ветреный день. Утром температура воздуха составит всего +15 градусов Цельсия. Днем ожидается до 24 градусов тепла, а ночью показатели опустятся до +18 градусов, ветер восточный до 13 метров в секунду.
В воскресенье, 8 сентября, будет малооблачный день без осадков. Температурный диапазон в течение дня составит от +16 до +26 градусов Цельсия. Ветер будет дуть северо-восточный до 13 метров в секунду.
До этого метеорологи спрогнозировали погоду на весь сентябрь текущего года в Ростовской области.
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