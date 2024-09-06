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Published Сегодня, 08:59

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Updated Сегодня, 09:01

За месяц в Ростовской области скончались семь младенцев

За месяц в Ростовской области скончались семь младенцев

6 сентября 2024, 08:59
Фото: Pxhere
За месяц в Ростовской области скончались семь младенцев
Смертность среди младенцев в Ростовской области составила семь человек в июне, сообщает Росстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число умерших грудничков стало вдвое меньше. В июне 2023-го зафиксировали 16 смертей среди малышей до года.

Похожая ситуация и в Краснодарском крае. там скончались шесть младенцев, когда в прошлом году за июнь было 16. Уменьшение смертей наблюдается и в Крыму (трое вместо 12 прошлогодних), и в Астраханской области (двое вместо пяти).

В Волгоградской области число смертей среди малышей за июнь выросло. В этом году насчитали шесть умерших, хотя год назад число достигало трех. В Адыгее патологоанатомы подтвердили смерть трех детей младше года, а в Севастополе — одного. При этом в прошлом году в этих двух регионах не было смертельных исходов среди младенцев.

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Калмыкия сохраняет стабильность в этом вопросе. В июне 2024 года не умер ни один ребенок до года, как и в прошлом году.

Всего в Южном федеральном округе зафиксировали 28 смертей среди грудничков. Это на 24 меньше, чем в июне 2023-го. В России это число снизилось до 344 (было — 423).

Ранее стало известно, что Ростовская область лидирует среди регионов ЮФО по вымиранию населения.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Статистика#Смертность#Младенцы#Груднички
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