За месяц в Ростовской области скончались семь младенцев

В Волгоградской области число смертей среди малышей за июнь выросло. В этом году насчитали шесть умерших, хотя год назад число достигало трех. В Адыгее патологоанатомы подтвердили смерть трех детей младше года, а в Севастополе — одного. При этом в прошлом году в этих двух регионах не было смертельных исходов среди младенцев.