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Больше 20 автобусных маршрутов изменят в Ростове из-за чествования иконы

Больше 20 автобусных маршрутов изменят в Ростове из-за чествования иконы

7 сентября 2024, 15:18
Фото: rostovgazeta.ru
Больше 20 автобусных маршрутов изменят в Ростове из-за чествования иконы
В центре Ростова перекроют движение 8 сентября из-за торжеств в честь Донской иконы Божией Матери, сообщили в администрации города.

В воскресенье, 8 сентября, в городе ограничат движение транспорта из-за литургии и крестного хода в честь иконы Божией Матери «Донская» в Кафедральном соборе. С 07.00 до 14.00 будет перекрыт участок улицы Московской от Буденновского до Семашко.

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В часы литургии и крестного хода изменится схема движения более 20 маршрутов общественного транспорта. Например, автобусы № 1, 65, 77, 92, 92 поедут по укороченной схеме до Ворошиловского моста с разворотом в створе улицы Левобережной.

Автобусы № 2, 12, 51, 60, 60а, 61 будут двигаться по Буденновскому, Станиславского, Островского, Темерницкой, Буденновскому и далее по обычному маршруту.

Общественный транспорт № 17а, 27, 58 поедет через Буденновский, Станиславского, Островского, Московскую, Буденновский и затем проследует по привычной схеме.

С полным списком изменений в движении транспорта можно ознакомиться на сайте администрации Ростова.

Ранее сообщалось, что движение машин перекроют в Ростове из-за соревнований по триатлону.

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