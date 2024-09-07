Больше 20 автобусных маршрутов изменят в Ростове из-за чествования иконы

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
В воскресенье, 8 сентября, в городе ограничат движение транспорта из-за литургии и крестного хода в честь иконы Божией Матери «Донская» в Кафедральном соборе. С 07.00 до 14.00 будет перекрыт участок улицы Московской от Буденновского до Семашко.
В часы литургии и крестного хода изменится схема движения более 20 маршрутов общественного транспорта. Например, автобусы № 1, 65, 77, 92, 92 поедут по укороченной схеме до Ворошиловского моста с разворотом в створе улицы Левобережной.
Автобусы № 2, 12, 51, 60, 60а, 61 будут двигаться по Буденновскому, Станиславского, Островского, Темерницкой, Буденновскому и далее по обычному маршруту.
Общественный транспорт № 17а, 27, 58 поедет через Буденновский, Станиславского, Островского, Московскую, Буденновский и затем проследует по привычной схеме.
С полным списком изменений в движении транспорта можно ознакомиться на сайте администрации Ростова.
Ранее сообщалось, что движение машин перекроют в Ростове из-за соревнований по триатлону.