Больше 20 автобусных маршрутов изменят в Ростове из-за чествования иконы

В воскресенье, 8 сентября, в городе ограничат движение транспорта из-за литургии и крестного хода в честь иконы Божией Матери «Донская» в Кафедральном соборе. С 07.00 до 14.00 будет перекрыт участок улицы Московской от Буденновского до Семашко.