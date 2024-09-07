Депутат Госдумы Бессонов возмутился, что на выборы не пустили наблюдателей в Ростове

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Напомним, что в донской столице идет второй день довыборов депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152, а также другие — более мелкие выборы в донских городах и районах.
Депутат Госдумы подчеркивает, что 72 наблюдателя не допустили на выборы в Ростове, которые не имели регистрации в округе.
«Как это вообще возможно? А как же какая-то консолидация, честность?» — задается вопросами Евгений Бессонов.
Собеседник делится мнением, что удивлен ростовчанами, которые не приходят на выборы.
«Те, кого гонят, идут и голосуют. А остальные не приходят», — сообщил депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала, что показал первый день выборов в Ростове.