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Депутат Госдумы Бессонов высказался о проведении выборов в Ростове

Депутат Госдумы Бессонов возмутился, что на выборы не пустили наблюдателей в Ростове

7 сентября 2024, 10:41
Фото: 1MI
Депутат Госдумы Бессонов высказался о проведении выборов в Ростове

Депутат Госдумы Бессонов возмутился недопуском наблюдателей на выборах в Ростове

Депутат Государственной думы Евгений Бессонов сообщил корреспонденту RostovGazeta, что удивлен жителями, которые не хотят голосовать, а также тем, что на некоторые участки не пустили наблюдателей.

Напомним, что в донской столице идет второй день довыборов депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152, а также другие — более мелкие выборы в донских городах и районах.

Депутат Госдумы подчеркивает, что 72 наблюдателя не допустили на выборы в Ростове, которые не имели регистрации в округе.

«Как это вообще возможно? А как же какая-то консолидация, честность?» — задается вопросами Евгений Бессонов.
Депутат сообщил, что 72 наблюдателя не допустили к выборам в Госдуму в Ростове
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Собеседник делится мнением, что удивлен ростовчанами, которые не приходят на выборы.

«Те, кого гонят, идут и голосуют. А остальные не приходят», — сообщил депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала, что показал первый день выборов в Ростове.

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