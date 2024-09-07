Два человека ранены в ДТП с микроавтобусом и внедорожником в Ростовской области

Авария произошла на трассе «Ростов-на-Дону — Ставрополь». По данным инспекторов, водитель микроавтобуса Volkswagen Multivan перед разворотом заранее не занял крайнее положение на дороге и поэтому не смог разъехаться с попутным Toyota Land Cruiser 200. Транспортные средства столкнулись.