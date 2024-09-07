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Posted 7 сентября, 09:02

Published 7 сентября, 09:02

Modified 7 сентября, 09:03

Updated 7 сентября, 09:03

Водители пострадали в аварии на трассе в Ростовской области

Два человека ранены в ДТП с микроавтобусом и внедорожником в Ростовской области

7 сентября 2024, 09:02
Фото: для иллюстрации. 1MI. Водители пострадали в аварии на трассе в Ростовской области
Водители пострадали в аварии на трассе в Ростовской области, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла на трассе «Ростов-на-Дону — Ставрополь». По данным инспекторов, водитель микроавтобуса Volkswagen Multivan перед разворотом заранее не занял крайнее положение на дороге и поэтому не смог разъехаться с попутным Toyota Land Cruiser 200. Транспортные средства столкнулись.

Серьёзные травмы в ДТП получили оба водителя. Сейчас они находятся в больнице. О других пострадавших не сообщалось.

Обстоятельства аварии изучают сотрудники правоохранительных органов.

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Ранее легковушка перевернулась на крышу, зацепив пять машин на Западном в Ростове. Для ликвидации последствий аварии задействовали спасателей.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#ДТП#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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