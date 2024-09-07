Два человека ранены в ДТП с микроавтобусом и внедорожником в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Авария произошла на трассе «Ростов-на-Дону — Ставрополь». По данным инспекторов, водитель микроавтобуса Volkswagen Multivan перед разворотом заранее не занял крайнее положение на дороге и поэтому не смог разъехаться с попутным Toyota Land Cruiser 200. Транспортные средства столкнулись.
Серьёзные травмы в ДТП получили оба водителя. Сейчас они находятся в больнице. О других пострадавших не сообщалось.
Обстоятельства аварии изучают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее легковушка перевернулась на крышу, зацепив пять машин на Западном в Ростове. Для ликвидации последствий аварии задействовали спасателей.