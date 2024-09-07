Движение машин перекроют в Ростове из-за соревнований по триатлону

Так, проезд машин и автобусов в эти часы запретят в границах: Гребной канал «Дон» — улица Бориса Слюсаря в сторону улицы Левобережной — разворот на кольце — улица Левобережная — улица Бориса Слюсаря в сторону Восточного шоссе — поворот по левой полосе Слюсаря в сторону Гребного канала — Гребной канал «Дон».