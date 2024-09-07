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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

В Ростове ограничат движение машин в день проведения соревнований по триатлону «Тривей»

Движение машин перекроют в Ростове из-за соревнований по триатлону

7 сентября 2024, 13:48
Фото: pxhere.com
В Ростове ограничат движение машин в день проведения соревнований по триатлону «Тривей»
В Ростове ограничат движение машин в день проведения соревнований по триатлону «Тривей», сообщили в городской управе.

В воскресенье, 22 сентября, в Ростове пройдут соревнования по триатлону «Тривей». Для безопасности участников в городе поэтапно ограничат движение транспорта с шести часов утра до часу дня.

Для безопасности участников в городе поэтапно ограничат движение транспорта с шести часов утра до часу дня.Для безопасности участников в городе поэтапно ограничат движение транспорта с шести часов утра до часу дня.
Для безопасности участников в городе поэтапно ограничат движение транспорта с шести часов утра до часу дня.
Фото: Администрация Ростова

Так, проезд машин и автобусов в эти часы запретят в границах: Гребной канал «Дон» — улица Бориса Слюсаря в сторону улицы Левобережной — разворот на кольце — улица Левобережная — улица Бориса Слюсаря в сторону Восточного шоссе — поворот по левой полосе Слюсаря в сторону Гребного канала — Гребной канал «Дон».

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на месяц для транспорта перекроют улицу Думенко.

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