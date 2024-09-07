Движение машин перекроют в Ростове из-за соревнований по триатлону

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
В воскресенье, 22 сентября, в Ростове пройдут соревнования по триатлону «Тривей». Для безопасности участников в городе поэтапно ограничат движение транспорта с шести часов утра до часу дня.
Так, проезд машин и автобусов в эти часы запретят в границах: Гребной канал «Дон» — улица Бориса Слюсаря в сторону улицы Левобережной — разворот на кольце — улица Левобережная — улица Бориса Слюсаря в сторону Восточного шоссе — поворот по левой полосе Слюсаря в сторону Гребного канала — Гребной канал «Дон».
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на месяц для транспорта перекроют улицу Думенко.