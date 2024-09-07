Грузовик протаранил кабину трамвая в Ростове 7 сентября

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Утром 7 сентября водитель общественного транспорта выполнял маршрут № 7 — Центральный рынок — улица Чукотская (Западный). Когда он поворачивал с проспекта Сиверса на улицу Депутатскую, то столкнулся с большегрузом.
Подробности аварии неизвестны. Удар пришелся на кабину. На кадрах видно, что больше всего повреждена правая сторона электротранспорта. Вероятно, водитель грузовика врезался в трамвай, не уступив ему дорогу.
В результате аварии у общественного транспорта вдребезги разбилось стекло, местами на корпусе сошла краска. Кроме того, поврежден бампер и передняя фара.
— Это все явно трамвай виноват, мог бы и объехать, — саркастично комментируют ДТП горожане.
Информации о пострадавших пока нет. Очевидно, что авария заблокировала движение других трамваев.