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Грузовик жестко впечатался в кабину трамвая в Ростове

Грузовик протаранил кабину трамвая в Ростове 7 сентября

7 сентября 2024, 08:17
Фото: тг Новости Ростова-на-Дону / https://t.me/rnd_my/11339
Грузовик жестко впечатался в кабину трамвая в Ростове
Трамвай № 7 заблокировал движение на рельсах по проспекту Сиверса после аварии с грузовиком, сообщает telegram-канал «Новости Ростова-на-Дону».

Утром 7 сентября водитель общественного транспорта выполнял маршрут № 7 — Центральный рынок — улица Чукотская (Западный). Когда он поворачивал с проспекта Сиверса на улицу Депутатскую, то столкнулся с большегрузом.

Подробности аварии неизвестны. Удар пришелся на кабину. На кадрах видно, что больше всего повреждена правая сторона электротранспорта. Вероятно, водитель грузовика врезался в трамвай, не уступив ему дорогу.

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В результате аварии у общественного транспорта вдребезги разбилось стекло, местами на корпусе сошла краска. Кроме того, поврежден бампер и передняя фара.

— Это все явно трамвай виноват, мог бы и объехать, — саркастично комментируют ДТП горожане.

Информации о пострадавших пока нет. Очевидно, что авария заблокировала движение других трамваев.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Трамвай#Авария#Грузовик#Происшествия#Происшествие
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