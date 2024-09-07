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Published Сегодня, 08:23

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Авария с участием фуры и трамвая произошла на Сиверса в Ростове

Грузовик влетел в трамвай с пассажирами в Ростове-на-Дону

7 сентября 2024, 08:23
Фото: для иллюстрации / 1MI
Авария с участием фуры и трамвая произошла на Сиверса в Ростове
Авария с участием фуры и трамвая произошла на Сиверса в Ростове, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Ростов».

Утром субботы, 7 сентября, ДТП случилось на проспекте Сиверса. Там новый трамвай столкнулся в грузовиком. Удар транспортных средств был очень сильным. Лобовая часть трамвая помята, также у электротранспорта выбиты стёкла.

Лобовая часть трамвая помята, также у электротранспорта выбиты стёкла.Лобовая часть трамвая помята, также у электротранспорта выбиты стёкла.
Лобовая часть трамвая помята, также у электротранспорта выбиты стёкла.
Фото: Telegram-канал «ДТП и ЧП Ростов»

В Госавтоинспекции Ростова-на-Дону подробностями инцидента не делились. Кто спровоцировал аварию, неизвестно. О пострадавших не сообщалось.

Информация о происшествии будет уточняться.

Вечером 6 сентября легковушка перевернулась на крышу, зацепив пять машин на Западном в Ростове-на-Дону. Для ликвидации последствий аварии привлекли спасателей.

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