Грузовик влетел в трамвай с пассажирами в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Утром субботы, 7 сентября, ДТП случилось на проспекте Сиверса. Там новый трамвай столкнулся в грузовиком. Удар транспортных средств был очень сильным. Лобовая часть трамвая помята, также у электротранспорта выбиты стёкла.
В Госавтоинспекции Ростова-на-Дону подробностями инцидента не делились. Кто спровоцировал аварию, неизвестно. О пострадавших не сообщалось.
Информация о происшествии будет уточняться.
Вечером 6 сентября легковушка перевернулась на крышу, зацепив пять машин на Западном в Ростове-на-Дону. Для ликвидации последствий аварии привлекли спасателей.