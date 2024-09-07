Легковушка перевернулась на крышу, зацепив пять машин на Западном в Ростове

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Updated Сегодня, 06:29
ДТП случилось вечером 6 сентября. На кадрах видно, что машина красного цвета лежит вверх колесами на газоне, недалеко от дороги. Очевидно, автомобиль выбросило с проезжей части в результате аварии.
На месте работают спасатели — вероятно, помогают выбраться тем, кто находился в легковушке. Рядом дежурит бригада скорой помощи.
— В колею, наверное, попал при перестроении. Вы дорогу на этом участке видели? — прокомментировали подписчики под постом. — На скорости 100% занесло.
Пострадал ли кто-нибудь в дорожно-транспортном происшествии, неизвестно. По словам очевидцев, прежде чем перевернуться, автомобиль зацепил пять машин. Возможно, имеются в виду припаркованный транспорт.
В Госавтоинспекции Ростовской области аварию пока не прокомментировали.
Утром того же дня, 6 сентября, три человека пострадали в аварии с фургоном и внедорожником. В больницу доставили двух водителей и пассажира малотоннажного грузовика.