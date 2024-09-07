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Легковушка перевернулась на крышу после массового ДТП на Западном в Ростове

Легковушка перевернулась на крышу, зацепив пять машин на Западном в Ростове

7 сентября 2024, 06:27
Фото: 1MI
Легковушка перевернулась на крышу после массового ДТП на Западном в Ростове
Водитель легковушки попал в массовое ДТП с «перевертышем» в Ростове, сообщают очевидцы в telegram-канале «Это Ростов новости»

ДТП случилось вечером 6 сентября. На кадрах видно, что машина красного цвета лежит вверх колесами на газоне, недалеко от дороги. Очевидно, автомобиль выбросило с проезжей части в результате аварии.

На месте работают спасатели — вероятно, помогают выбраться тем, кто находился в легковушке. Рядом дежурит бригада скорой помощи.

— В колею, наверное, попал при перестроении. Вы дорогу на этом участке видели? — прокомментировали подписчики под постом. — На скорости 100% занесло.
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Пострадал ли кто-нибудь в дорожно-транспортном происшествии, неизвестно. По словам очевидцев, прежде чем перевернуться, автомобиль зацепил пять машин. Возможно, имеются в виду припаркованный транспорт.

В Госавтоинспекции Ростовской области аварию пока не прокомментировали.

Утром того же дня, 6 сентября, три человека пострадали в аварии с фургоном и внедорожником. В больницу доставили двух водителей и пассажира малотоннажного грузовика.

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