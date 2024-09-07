Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 9 сентября

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В понедельник обесточат дома, расположенные по адресам: проспект Шолохова, 31А, 86/91, 88/76; улицы 18-я линия, 89; 20-я линия, 66; Былинная, 2; Купеческая, 5; Литературная, 53; Поэтичная, 76, 7Б; Сказочная, 11/99; Цветочная, 122 и 2-я краснодарская, 129, 129/1, 129/2, 131-135. Там свет отключат с 09:00 до 17:00.
В это же время лампочки погаснут в домах на улицах Серова, Шостаковича, Сурикова, Гнесина, Свиридова, Садоводческой, Саврасова, Прокофьева, Кабалевского, а также в СНТ «Красный Садовод» и «Победа». С 10:00 до 14:00 электричества не будет на улице Мечникова, 39Б и 39В.
На следующий день, 10 сентября, отключат свет в домах № 55-81, 72-112 на улице 1-й Киргизской, № 56-68, 91-93 на 2-й Киргизской, № 78/5 на Казахской, № 1-17, 2-20 и 70-114, 71-119 на Татарской, № 101-115 на Белорусской. Аналогичная ситуация — в домах № 151-175 на улицах Украинской, № 30-36, 29-35 на Алтайской, № 184-196, 203-215, 189-221 на Белорусской, № 65-79 на Славинской, № 25 и 25А на Пескова, № 2А на Совхозной. По всем этим адресам прекратят подачу электроэнергии с 09:00 до 17:00.
Также в список по отключению электричества 10 сентября попали адреса: переулки Иртышский, 5-39, 6-50; Обский, 13-49, 28, 38-76; Пронский, 1-37, 2-36; Свирский, 3-21, 2-22; Ладожский, 3-23, 6-22; Тверской, 5-21, 6-22; Мезенский, 1-87, 2-28; Охотский, 1-81, 2-82; в переулках Синегорском и Самбекском.
Без света останутся и ростовчане, проживающие в домах № 1-89, 2-84 в переулке Сахалинском, № 6-12, 3-7 в Танаисском, № 4-8, 3-7 в Тузлове, № 2-8, 1-11 в Покровском, № 1-11, 2-18 в чертковском, № 4-24, 1-23 во 2-м Сахалинском, № 2-20 и 1-17 в 3-м Сахалинском и № 2-16, 1-13 в 4-м Сахалинском.
С 13:00 до 17:00 не будет электричества на улице Малиновского, 164 (освещение), Факельной, 3-7, в переулке Нефтекачка, 20-34. На три часа, с 09:00 до 13:00 обесточат эти улицы и переулок полностью. А с 09:00 до 16:00 лампочки погаснут в домах № 109 в переулке Днепровском и № 41,43, 43/1, 45, 45/1, 47 на улице Вятской.
В период с 13:00 до 16:00 свет отключат на улице Тренева, 20-28 и 3А, Мопра, 32, 42 и 21-29, проспекте Стачки, 86. Меньше всего неудобства коснутся горожан, проживающих на улице Тренева, 2-6, 14-32, Красной, 13. Там подачу электроэнергии прекратят с 10:00 до 12:00. А вот дома на улице 2-й Баррикадной, 4, проспекте Стачки, 42/1, 30А, 32-84 и на Рабочей площади, 19 окажутся обесточенными и с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
Ранее RostovGazeta сообщила, как ростовчане остались без света после грозы: молния ударила в ЛЭП.