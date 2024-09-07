Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 9 сентября

В период с 13:00 до 16:00 свет отключат на улице Тренева, 20-28 и 3А, Мопра, 32, 42 и 21-29, проспекте Стачки, 86. Меньше всего неудобства коснутся горожан, проживающих на улице Тренева, 2-6, 14-32, Красной, 13. Там подачу электроэнергии прекратят с 10:00 до 12:00. А вот дома на улице 2-й Баррикадной, 4, проспекте Стачки, 42/1, 30А, 32-84 и на Рабочей площади, 19 окажутся обесточенными и с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.