На выборах в Батайске произошел скандал из-за видеосъемки на избирательном участке

По словам очевидцев, наблюдателя от КПРФ удалили из здания, как только он включил камеру на телефоне. Сам наблюдатель заявил, что якобы фиксирует факт нарушения ФЗ-67 (прим. — «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»). По его словам, комиссия, дескать, не дала посмотреть правильность внесения сведений об избирателях в соответствующий список. Более того, по словам сопартийцев, на наблюдателя тут же составили иск без заседаний и голосований, и комиссия отправилась в суд. Коммунисты утверждают, что в иске не указано, какой пункт закона был нарушен. Однако он был удовлетворен.