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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Избиратели пожаловались на запрет снимать видео нарушений на выборах в Батайске

На выборах в Батайске произошел скандал из-за видеосъемки на избирательном участке

7 сентября 2024, 08:23
Фото: 1MI
Избиратели пожаловались на запрет снимать видео нарушений на выборах в Батайске
Избирателей возмутил факт видеосъемки членом УИК во время выборов депутатов в Гордуму Батайска, об этом сообщает telegram-канал одной из основных политических партий. Хотя наблюдатель от данной политической силы тоже снимал на телефон.
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Выборы

В Ростовской области стартовали выборы депутатов муниципального уровня и довыборы депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152. Накануне ЦИК выпустил постановление, что видеосъемка на участках разрешается только аккредитованным СМИ.

Один из инцидентов произошел в городе Батайске, на избирательном участке № 250, сообщает Telegram-канал КПРФ, опубликовавший видео скандальной ситуации.

По словам очевидцев, наблюдателя от КПРФ удалили из здания, как только он включил камеру на телефоне. Сам наблюдатель заявил, что якобы фиксирует факт нарушения ФЗ-67 (прим. — «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»). По его словам, комиссия, дескать, не дала посмотреть правильность внесения сведений об избирателях в соответствующий список. Более того, по словам сопартийцев, на наблюдателя тут же составили иск без заседаний и голосований, и комиссия отправилась в суд. Коммунисты утверждают, что в иске не указано, какой пункт закона был нарушен. Однако он был удовлетворен.

Также наблюдателя возмутил факт того, что пока ему не давали включать камеру, один из членов комиссии продолжал съемку.

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— Один из членов комиссии спокойно снимает на видеокамеру, говоря, что ей можно, — возмущаются граждане.

Ранее RostovGazeta публиковала интервью с депутатом КПРФ — о проблемах ростовчан и первостепенных задачах для городской власти.

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