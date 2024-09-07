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17-летний юноша пропал в Ростовской области

Подростка со шрамами на ногах разыскивают в Ростове-на-Дону

7 сентября 2024, 11:05
Фото: для иллюстрации / pxhere.com
17-летний юноша пропал в Ростовской области
17-летний юноша пропал в Ростовской области, пишет «Батайск Город».

В Ростове и Батайске разыскивают 17-летнего Сергея Иванова. Юноша пропал два дня назад, 5 сентября. Молодой человек находился на Западном в Ростове. Он вышел из дома и не вернулся.

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Телефон Сергея не доступен. Документы и деньги он оставил дома.

Из особых примет подростка — шрамы на ногах.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Сергея, просят связаться с его сестрой Валентиной по номеру 89001343101.

Также в Ростове разыскивают 18-летнего Дмитрия Эша. Юноша пропал в Ростове в конце лета. Молодой человек ушёл из дома и не вернулся. Его ищут полиция и волонтёры-поисковики.

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