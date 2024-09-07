Подростка со шрамами на ногах разыскивают в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В Ростове и Батайске разыскивают 17-летнего Сергея Иванова. Юноша пропал два дня назад, 5 сентября. Молодой человек находился на Западном в Ростове. Он вышел из дома и не вернулся.
Телефон Сергея не доступен. Документы и деньги он оставил дома.
Из особых примет подростка — шрамы на ногах.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Сергея, просят связаться с его сестрой Валентиной по номеру 89001343101.
Также в Ростове разыскивают 18-летнего Дмитрия Эша. Юноша пропал в Ростове в конце лета. Молодой человек ушёл из дома и не вернулся. Его ищут полиция и волонтёры-поисковики.