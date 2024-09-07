Подростки и дети устроили массовое побоище под Ростовом-на-Дону

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Происшествие случилось на улице Строителей в Аксае. По словам полицейских, шесть несовершеннолетних сначала устроили словесный конфликт, который затем перерос в драку. Травмы в потасовке получил один из школьников. Ему понадобилась помощь медиков.
Полицейские установили двух зачинщиков конфликта. В отношении их родителей составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
«С участниками событий, а также их родителями сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проведены профилактические беседы», — заключили в пресс-службе МВД.