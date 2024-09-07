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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Серьёзный конфликт между несовершеннолетними произошёл в Аксае

Подростки и дети устроили массовое побоище под Ростовом-на-Дону

7 сентября 2024, 16:08
Фото: Изображение Midjourney
Серьёзный конфликт между несовершеннолетними произошёл в Аксае
Серьёзный конфликт между несовершеннолетними произошёл в Аксае, сообщили в управлении МВД по Ростовской области.

Происшествие случилось на улице Строителей в Аксае. По словам полицейских, шесть несовершеннолетних сначала устроили словесный конфликт, который затем перерос в драку. Травмы в потасовке получил один из школьников. Ему понадобилась помощь медиков.

Полицейские установили двух зачинщиков конфликта. В отношении их родителей составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

«С участниками событий, а также их родителями сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проведены профилактические беседы», — заключили в пресс-службе МВД.

Видео массового побоища у ресторана в Ростовской области появилось в Сети
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Ранее массовая драка произошла ночью у «Пятёрочки» в Ростове-на-Дону.

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