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Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

В Ростове температура воздуха 7 и 8 сентября не превысит +26 градусов

Похолодание до +14 и сильный ветер обрушатся на Ростов на выходных

7 сентября 2024, 07:29
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове температура воздуха 7 и 8 сентября не превысит +26 градусов
В Ростове температура воздуха 7 и 8 сентября не превысит +26 градусов, следует из прогнозов синоптиков.

Так, в субботу, 7 сентября, в городе будет солнечно. Температура воздуха днём составит около +26 градусов, а вечером — +14 градусов. Осадков не ожидается. Порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.

В воскресенье будет так же ветрено. Небо затянут тучи, но дождей не прогнозируют. Температура воздуха в дневные часы составит +26 градусов, вечером похолодает до +15 градусов.

УФ-индекс на выходных будет умеренным, но врачи всё равно рекомендуют защищаться от солнечных лучей, выходя на улицу.

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