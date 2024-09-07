Похолодание до +14 и сильный ветер обрушатся на Ростов на выходных

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Так, в субботу, 7 сентября, в городе будет солнечно. Температура воздуха днём составит около +26 градусов, а вечером — +14 градусов. Осадков не ожидается. Порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.
В воскресенье будет так же ветрено. Небо затянут тучи, но дождей не прогнозируют. Температура воздуха в дневные часы составит +26 градусов, вечером похолодает до +15 градусов.
УФ-индекс на выходных будет умеренным, но врачи всё равно рекомендуют защищаться от солнечных лучей, выходя на улицу.