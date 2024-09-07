«Полупустыня»: ветер практически обмелил реку Дон в Ростове

«Полупустыня. Никогда такого не видела раньше», — пишут в соцсетях ростовчане.



«Страшно от таких явлений природы», — делятся в комментариях другие пользователи.



Воду в реке Дон «выдувает» ежегодно во время сильных ветров. Накануне спасатели предупреждали, что в ближайшие сутки уровень воды в реке опустится до неблагоприятных отметок и ниже.