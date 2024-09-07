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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Из-за сильного ветра в Ростове обмелел Дон, кадрами делятся подписчики Telegram-канала «Это Ростов».

«Полупустыня»: ветер практически обмелил реку Дон в Ростове

7 сентября 2024, 11:57
Фото: Telegram-канал «Это Ростов»
Из-за сильного ветра в Ростове обмелел Дон, кадрами делятся подписчики Telegram-канала «Это Ростов».

Шквалистый ветер практически обмелил реку Дон в Ростове

Из-за сильного ветра в Ростове обмелел Дон, кадрами делятся подписчики Telegram-канала «Это Ростов».

По прогнозам синоптиков, скорость ветра в Ростове 7 сентября составляет около семи метров в секунду, но местами порывы достигают 15 метров в секунду. Из-за сильного ветра воду в реке Дон буквально выдуло. На кадрах можно увидеть, что вода отступила от берега на несколько метров.

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«Полупустыня. Никогда такого не видела раньше», — пишут в соцсетях ростовчане.

«Страшно от таких явлений природы», — делятся в комментариях другие пользователи.

Воду в реке Дон «выдувает» ежегодно во время сильных ветров. Накануне спасатели предупреждали, что в ближайшие сутки уровень воды в реке опустится до неблагоприятных отметок и ниже.

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