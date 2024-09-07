«Полупустыня»: ветер практически обмелил реку Дон в Ростове

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
По прогнозам синоптиков, скорость ветра в Ростове 7 сентября составляет около семи метров в секунду, но местами порывы достигают 15 метров в секунду. Из-за сильного ветра воду в реке Дон буквально выдуло. На кадрах можно увидеть, что вода отступила от берега на несколько метров.
«Полупустыня. Никогда такого не видела раньше», — пишут в соцсетях ростовчане.
«Страшно от таких явлений природы», — делятся в комментариях другие пользователи.
Воду в реке Дон «выдувает» ежегодно во время сильных ветров. Накануне спасатели предупреждали, что в ближайшие сутки уровень воды в реке опустится до неблагоприятных отметок и ниже.