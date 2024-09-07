Прокурор предложил освободить обвиняемых в пожаре на «Театралке» в Ростове

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Близится к завершению громкий судебный процесс о пожаре, произошедшем на Театральном спуске в Ростове в 2017 году. Огонь тогда забрал жизнь одного человека, уничтожил десятки домов в историческом центре, оставив без жилья несколько семей.
На днях в Пролетарском районном суде прошли прения сторон по делу. По мнению следователей, пожар произошёл из-за несоблюдения правил безопасности при эксплуатации электросетей. На скамье подсудимых изначально оказались трое: экс-замглавы Пролетарского района Ростов Марина Беляева и двое сотрудников «Донэнерго» — Павел Трунов, начальник Восточного РЭС, и Игорь Безземельный, старший мастер производственного участка.
В прошлом году следствие могло быть прекращено из-за истечения срока давности. Этим воспользовалась бывшая чиновница Марина Беляева. Игорь Безземельный скончался от рака. Таким образом, обвиняемым по делу остался только Трунов. Он настаивает на своей невиновности.
Прокурор на суде попросила признать Трунова и Безземельного виновными. Но из-за истечения срока давности по делу сторона обвинения предложила освободить энергетиков от уголовной ответственности, но удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны.
Ранее власти Ростова начали выкупать земли для возведения дороги на Театральном спуске.