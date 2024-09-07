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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Через полтора месяца в Ростовской области начнётся выдача удостоверений многодетным семьям

Специальные удостоверения будут выдавать многодетным семьям в Ростовской области

7 сентября 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney
Через полтора месяца в Ростовской области начнётся выдача удостоверений многодетным семьям
Через полтора месяца в Ростовской области начнётся выдача удостоверений многодетным семьям, сообщил глава региона Василий Голубев.

Удостоверения нужны для подтверждения статуса многодетной семьи. Документ поможет в получении мер поддержки от государства.

Выдавать удостоверения многодетным семьям в Ростовской области начнут ориентировочно через полтора месяца. Порядок их получения уже утверждён властями.

«Этому предшествует организационная работа, которая связана с подготовкой необходимых документов. Всё это нужно напечатать», — пояснил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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Ранее политолог объяснил бедность многодетных семей в Ростовской области.

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