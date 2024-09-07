Специальные удостоверения будут выдавать многодетным семьям в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Удостоверения нужны для подтверждения статуса многодетной семьи. Документ поможет в получении мер поддержки от государства.
Выдавать удостоверения многодетным семьям в Ростовской области начнут ориентировочно через полтора месяца. Порядок их получения уже утверждён властями.
«Этому предшествует организационная работа, которая связана с подготовкой необходимых документов. Всё это нужно напечатать», — пояснил губернатор Ростовской области Василий Голубев.