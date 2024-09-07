«Такого еще не было»: депутат Нерсесян высказался о голосовании в Ростове

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В Ростовской области стартовали выборы депутатов муниципального уровня и довыборы депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152.
Депутат рассказывает, что раньше ему доводилось видеть многое. По словам собеседника, наблюдать приходилось разные фальсификации, вбросы, карусели.
«Но так, чтобы все вместе, и в наглую, — не было ни разу. Как возможно, чтобы за один день проголосовало 150 человек, а в ГАС — 600 человек?! [*ГАС — государственная автоматическая система — прим. редакции]. Получается, что разница в 400 голосов еще не оформлена? Это потом, вероятно, будут вбрасывать на подсчете и вписывать в журнал регистрации избирателей?» — задается вопросами Юрий Нерсесян.
Подобное, по словам коммуниста, на некоторых участках зафиксировали члены комиссии.
Удивляет депутата и принятое решение о запрете видео съемки на выборах. А также и то, что 72 наблюдателя не допустили к выборам в Госдуму в Ростове.