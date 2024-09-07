«Такого еще не было»: депутат Нерсесян высказался о голосовании в Ростове

Депутат Нерсесян раскритиковал проведение выборов в Ростове

Депутат Городской думы Ростова Юрий Нерсесян сообщил, что в выборах участвует уже 20 лет. Но таких, как сейчас, не видел ни разу. Что происходит нового и проблемного во время проведения нынешнего голосования — он рассказал корреспонденту RostovGazeta.