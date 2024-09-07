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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Как проходит голосование на выборы депутатов Госдумы в Ростове

«Такого еще не было»: депутат Нерсесян высказался о голосовании в Ростове

7 сентября 2024, 08:52
Фото: 1MI
Как проходит голосование на выборы депутатов Госдумы в Ростове

Депутат Нерсесян раскритиковал проведение выборов в Ростове

Депутат Городской думы Ростова Юрий Нерсесян сообщил, что в выборах участвует уже 20 лет. Но таких, как сейчас, не видел ни разу. Что происходит нового и проблемного во время проведения нынешнего голосования — он рассказал корреспонденту RostovGazeta.

В Ростовской области стартовали выборы депутатов муниципального уровня и довыборы депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152.

Депутат рассказывает, что раньше ему доводилось видеть многое. По словам собеседника, наблюдать приходилось разные фальсификации, вбросы, карусели.

«Но так, чтобы все вместе, и в наглую, — не было ни разу. Как возможно, чтобы за один день проголосовало 150 человек, а в ГАС — 600 человек?! [*ГАС — государственная автоматическая система — прим. редакции]. Получается, что разница в 400 голосов еще не оформлена? Это потом, вероятно, будут вбрасывать на подсчете и вписывать в журнал регистрации избирателей?» — задается вопросами Юрий Нерсесян.
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Подобное, по словам коммуниста, на некоторых участках зафиксировали члены комиссии.

Удивляет депутата и принятое решение о запрете видео съемки на выборах. А также и то, что 72 наблюдателя не допустили к выборам в Госдуму в Ростове.

Депутат сообщил, что 72 наблюдателя не допустили к выборам в Госдуму в Ростове
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