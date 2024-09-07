В Ростове-на-Дону законсервируют «Дом с ангелами» на Московской

До революции на первом этаже дома находились магазины, а на втором этаже — офисы врачей, юристов и инженеров. Здание имеет богато декорированный фасад, за что среди местных жителей получило имя «Дом с ангелами». Также в нем некогда располагалось адресное бюро, которое описали в романе «Двенадцать стульев» Ильф и Петров.