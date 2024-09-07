В Ростове-на-Дону законсервируют «Дом с ангелами» на Московской

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:39
Здание расположено на улице Московская, 72. Максимальная сумма контракта составит почти 1,3 миллиона рублей.
Потенциальному подрядчику предстоит провести строительно-монтажные работы по сохранению этого объекта культурного наследия регионального значения. Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены к 16 декабря 2024 года.
«Доходный дом наследников Максимова» был построен в 1899 году, и является трехэтажным сооружением. Инвесторами проекта были два состоятельных купца — Беньямин Кисин и Исаак Фроймович. Они занимались продажей готовой одежды и построили для этого коммерческое здание.
До революции на первом этаже дома находились магазины, а на втором этаже — офисы врачей, юристов и инженеров. Здание имеет богато декорированный фасад, за что среди местных жителей получило имя «Дом с ангелами». Также в нем некогда располагалось адресное бюро, которое описали в романе «Двенадцать стульев» Ильф и Петров.
Ранее жители Ростова сообщили о сильном разрушении бывшего здания МВД на Буденновском.