В Ростовской области у собственника отобрали земли за отказ их обрабатывать

Такому решению суда способствовала позиция регионального управления Россельхознадзора. Специалисты ведомства несколько раз выезжали на указанные сельхозугодья. Собственник, получивший земли, отказывался их обрабатывать и использовать по целевому назначению. В результате они поросли сорняками и кустарниками. Никаких посевов на участке специалисты не обнаруживали.