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В Ростовской области у собственника отобрали земли за отказ их обрабатывать

В Ростовской области у собственника отобрали земли за отказ их обрабатывать

7 сентября 2024, 14:51
Фото: pxhere.com
В Ростовской области у собственника отобрали земли за отказ их обрабатывать
В Ростовской области у собственника через суд изъяли сельхозземли, которые не обрабатывались более трёх лет, сообщили в управлении Россельхознадзора.

Суд в Ростове решил изъять 10,2 гектара земли у собственника в Морозовском районе. Земли сельскохозяйственного назначения продадут с публичных торгов.

Такому решению суда способствовала позиция регионального управления Россельхознадзора. Специалисты ведомства несколько раз выезжали на указанные сельхозугодья. Собственник, получивший земли, отказывался их обрабатывать и использовать по целевому назначению. В результате они поросли сорняками и кустарниками. Никаких посевов на участке специалисты не обнаруживали.

Теперь на аукционе определят нового собственника, которого обяжут заняться на участке сельскохозяйственными работами.

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Ранее ущерб от погодных аномалий в Ростовской области оценили в пять миллиардов рублей.

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