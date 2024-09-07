В Ростовской области у собственника отобрали земли за отказ их обрабатывать

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Суд в Ростове решил изъять 10,2 гектара земли у собственника в Морозовском районе. Земли сельскохозяйственного назначения продадут с публичных торгов.
Такому решению суда способствовала позиция регионального управления Россельхознадзора. Специалисты ведомства несколько раз выезжали на указанные сельхозугодья. Собственник, получивший земли, отказывался их обрабатывать и использовать по целевому назначению. В результате они поросли сорняками и кустарниками. Никаких посевов на участке специалисты не обнаруживали.
Теперь на аукционе определят нового собственника, которого обяжут заняться на участке сельскохозяйственными работами.