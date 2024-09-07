В Ростовской области ветер «выдул» реку Дон, а на выборах не дождались избирателей

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Депутат Госдумы Евгений Бессонов поделился с корреспондентом RostovGazeta своими впечатлениями от выборов в Ростовской области. Голосование проходит в регионе уже второй день. В области проводят довыборы в Госдуму и выборы местных депутатов.
По словам Бессонова, 72 наблюдателя не допустили на выборы в Ростове, потому что они не имели регистрации в округе.
«Как это вообще возможно? А как же какая-то консолидация, честность?» — утверждает Евгений Бессонов.
Также депутат полагает, что жители Ростовской области не проявляют особого интереса к выборам.
«Те, кого гонят, идут и голосуют. А остальные не приходят», — сообщил депутат.
Согласно прогнозам синоптиков, скорость ветра в Ростове 7 сентября составила около семи метров в секунду, но местами порывы достигали 15 метров в секунду. Из-за сильного ветра воду в реке Дон буквально выдуло. Вода отступила от берега на несколько метров.
Жители в соцсетях сравнили фото с обмелением Дона с пейзажами полупустыни.
Вместе с тем воду в реке Дон «выдувает» регулярно во время сильных ветров. Накануне спасатели предупреждали, что уровень воды в реке опустится до неблагоприятных отметок и ниже.
В управлении Россельхознадзора Ростовской области сообщили, что суд решил изъять 10,2 гектара земли у собственника в Морозовском районе. Теперь участок сельскохозяйственного назначения продадут с публичных торгов.
Такому решению суда способствовала позиция регионального управления Россельхознадзора. Специалисты ведомства несколько раз выезжали на указанные сельхозугодья. Собственник, получивший земли, отказывался их обрабатывать и использовать по целевому назначению. В результате они поросли сорняками и кустарниками. Никаких посевов на участке специалисты не обнаруживали.
Теперь на аукционе определят нового собственника, которого обяжут заняться на участке сельскохозяйственными работами.