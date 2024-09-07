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В Ростовской области ветер «выдул» реку Дон

В Ростовской области ветер «выдул» реку Дон, а на выборах не дождались избирателей

7 сентября 2024, 15:54
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области ветер «выдул» реку Дон
У собственника в Ростовской области изъяли землю за отказ её обрабатывать, тем временем сильный ветер обмелил реку Дон, а депутат Госдумы Евгений Бессонов поделился с RostovGazeta мнением о проходящих в регионе выборах.

Выборы без наблюдателей?

Депутат Госдумы Евгений Бессонов поделился с корреспондентом RostovGazeta своими впечатлениями от выборов в Ростовской области. Голосование проходит в регионе уже второй день. В области проводят довыборы в Госдуму и выборы местных депутатов.

По словам Бессонова, 72 наблюдателя не допустили на выборы в Ростове, потому что они не имели регистрации в округе.

«Как это вообще возможно? А как же какая-то консолидация, честность?» — утверждает Евгений Бессонов.

Также депутат полагает, что жители Ростовской области не проявляют особого интереса к выборам.

«Те, кого гонят, идут и голосуют. А остальные не приходят», — сообщил депутат.
Депутат Госдумы Бессонов возмутился, что на выборы не пустили наблюдателей в Ростове
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Полупустыня и сильные ветра

Согласно прогнозам синоптиков, скорость ветра в Ростове 7 сентября составила около семи метров в секунду, но местами порывы достигали 15 метров в секунду. Из-за сильного ветра воду в реке Дон буквально выдуло. Вода отступила от берега на несколько метров.

Жители в соцсетях сравнили фото с обмелением Дона с пейзажами полупустыни.

Вместе с тем воду в реке Дон «выдувает» регулярно во время сильных ветров. Накануне спасатели предупреждали, что уровень воды в реке опустится до неблагоприятных отметок и ниже.

«Полупустыня»: ветер практически обмелил реку Дон в Ростове
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Изъятие земли за отказ её обрабатывать

В управлении Россельхознадзора Ростовской области сообщили, что суд решил изъять 10,2 гектара земли у собственника в Морозовском районе. Теперь участок сельскохозяйственного назначения продадут с публичных торгов.

Такому решению суда способствовала позиция регионального управления Россельхознадзора. Специалисты ведомства несколько раз выезжали на указанные сельхозугодья. Собственник, получивший земли, отказывался их обрабатывать и использовать по целевому назначению. В результате они поросли сорняками и кустарниками. Никаких посевов на участке специалисты не обнаруживали.

Теперь на аукционе определят нового собственника, которого обяжут заняться на участке сельскохозяйственными работами.

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