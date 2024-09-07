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В СК РФ проверят действия властей Ростова в ходе расселения аварийного жилья

В СК РФ проверят действия властей Ростова в ходе расселения аварийного жилья

7 сентября 2024, 17:27
Фото: 1MI
В СК РФ проверят действия властей Ростова в ходе расселения аварийного жилья
Председатель СК России поручил провести проверку из-за возможного нарушения прав жителей аварийного дома в Ростове, сообщили в пресс-службе ведомства.

В СМИ появилась информация о расселении многоквартирного дома на улице Ульяновской в Ростове. Здание построено в 1875 году. У него сгнили перекрытия и протекает кровля. В 2020 году дом признали аварийным и непригодным для жизни.

Власти Ростова через суд выселяют жильцов, но отказываются платить им компенсацию. Взамен людям предлагают квартиры маневренного фонда. В Следкоме жильё там назвали «неблагоустроенным».

Ситуация дошла до Центрального аппарата СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Следкома в Ростовской области Аслану Хуале начать проверку и доложить о её результатах.

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