В СК РФ проверят действия властей Ростова в ходе расселения аварийного жилья

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
В СМИ появилась информация о расселении многоквартирного дома на улице Ульяновской в Ростове. Здание построено в 1875 году. У него сгнили перекрытия и протекает кровля. В 2020 году дом признали аварийным и непригодным для жизни.
Власти Ростова через суд выселяют жильцов, но отказываются платить им компенсацию. Взамен людям предлагают квартиры маневренного фонда. В Следкоме жильё там назвали «неблагоустроенным».
Ситуация дошла до Центрального аппарата СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Следкома в Ростовской области Аслану Хуале начать проверку и доложить о её результатах.