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Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

18-летний Дмитрий Эш пропал в Ростове

Юноша загадочно пропал в Ростове-на-Дону в конце лета

7 сентября 2024, 10:19
Фото: 1MI
18-летний Дмитрий Эш пропал в Ростове
18-летний Дмитрий Эш пропал в Ростове, сообщили волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт».

О местонахождении Дмитрия Эша ничего неизвестно с 25 августа. 18-летний ростовчанин ушёл из дома и не вернулся. Поисковики обращают внимание, что юноша может находиться в любом районе Ростова.

Ориентировка для поиска Дмитрия ЭшаОриентировка для поиска Дмитрия Эша
Ориентировка для поиска Дмитрия Эша
Фото: «ЛизаАлерт»

Известно, что рост Дмитрия составляет 168 сантиметров. У него худощавое телосложение, тёмно-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения парень был одет в тёмно-фиолетовую футболку, чёрные штаны и такого же цвета кроссовки.

Всех, кто видел Дмитрия или знает о его местонахождении, просят связаться с волонтёрами или полицией.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Дагестане студентку из Ростова-на-Дону Анну Цомартову начали искать в Дубае. Девушку не могут найти уже несколько месяцев.

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