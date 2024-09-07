Юноша загадочно пропал в Ростове-на-Дону в конце лета

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
О местонахождении Дмитрия Эша ничего неизвестно с 25 августа. 18-летний ростовчанин ушёл из дома и не вернулся. Поисковики обращают внимание, что юноша может находиться в любом районе Ростова.
Известно, что рост Дмитрия составляет 168 сантиметров. У него худощавое телосложение, тёмно-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения парень был одет в тёмно-фиолетовую футболку, чёрные штаны и такого же цвета кроссовки.
Всех, кто видел Дмитрия или знает о его местонахождении, просят связаться с волонтёрами или полицией.
Ранее сообщалось, что пропавшую в Дагестане студентку из Ростова-на-Дону Анну Цомартову начали искать в Дубае. Девушку не могут найти уже несколько месяцев.