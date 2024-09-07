Юноша загадочно пропал в Ростове-на-Дону в конце лета

Известно, что рост Дмитрия составляет 168 сантиметров. У него худощавое телосложение, тёмно-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения парень был одет в тёмно-фиолетовую футболку, чёрные штаны и такого же цвета кроссовки.