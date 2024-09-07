Жители Ростовской области останутся без телевидения с 10 сентября

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В список, где пройдет профилактика в ближайшую неделю, входят примерно два десятка телеканалов и несколько радиостанций (Радио России, Вести FM и Маяк).
Во вторник, 10 сентября, сигнал пропадет в слободе Алексеево-Тузловка (на северо-западе Родионово-Несветайского района). Помехи появятся примерно с 10:00 до 16:00 мск. В этот же день профилактику включат в селе Ремонтное (в восточной части Ремонтненского района). Перебои в работе радио и телевидения возникнут у местных жителей в период с 11:00 до 17:00. В этом же районе, в северной части, возможны перебои на следующий день в селе Валуевка (тоже с 11:00 до 17:00).
В четверг, 12 сентября, телерадиовещание прервется в селе Весело-Вознесенка (на юго-западе Неклиновского района). Помехи ожидаются с 10:00 до 16:00. В этот же день, с 11:00 до 17:00, сигнала не будет в селе Федосеевка (в южной части Заветинского района).
В конце рабочей недели, 13 сентября с проблемами в работе ТВ и радио столкнутся жители хутора Фомин (Заветинский район). Там каналы перестанут работать в 11:00. Восстановить телерадиосигнал обещают к 17:00.
Как сообщили в РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть), в эти дни будут проходить различные профилактические и другие работы, требующие отключения оборудования.
Ранее в Ростове-на-Дону массово отключали электричество на неделе со 2 по 8 сентября. Причиной стали техработы.