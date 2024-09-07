rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Жители Ростовской области останутся без телевидения с 10 сентября

Жители Ростовской области останутся без телевидения с 10 сентября

7 сентября 2024, 05:45
Фото: rostovgazeta.ru
Жители Ростовской области останутся без телевидения с 10 сентября
Из-за профилактических работ в Ростовской области начнутся перебои в работе радио и телевидения, сообщает РТРС.

В список, где пройдет профилактика в ближайшую неделю, входят примерно два десятка телеканалов и несколько радиостанций (Радио России, Вести FM и Маяк).

Во вторник, 10 сентября, сигнал пропадет в слободе Алексеево-Тузловка (на северо-западе Родионово-Несветайского района). Помехи появятся примерно с 10:00 до 16:00 мск. В этот же день профилактику включат в селе Ремонтное (в восточной части Ремонтненского района). Перебои в работе радио и телевидения возникнут у местных жителей в период с 11:00 до 17:00. В этом же районе, в северной части, возможны перебои на следующий день в селе Валуевка (тоже с 11:00 до 17:00).

В четверг, 12 сентября, телерадиовещание прервется в селе Весело-Вознесенка (на юго-западе Неклиновского района). Помехи ожидаются с 10:00 до 16:00. В этот же день, с 11:00 до 17:00, сигнала не будет в селе Федосеевка (в южной части Заветинского района).

Жители Ростовской области останутся без телевидения в начале августа
Узнать подробнее

В конце рабочей недели, 13 сентября с проблемами в работе ТВ и радио столкнутся жители хутора Фомин (Заветинский район). Там каналы перестанут работать в 11:00. Восстановить телерадиосигнал обещают к 17:00.

Как сообщили в РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть), в эти дни будут проходить различные профилактические и другие работы, требующие отключения оборудования.

Ранее в Ростове-на-Дону массово отключали электричество на неделе со 2 по 8 сентября. Причиной стали техработы.

Читайте также:
Часть Ростовской области останется без телевидения и радио в конце июляТелевидение и радио будет работать с перебоями в Ростовской областиЖители Ростовской области останутся без телевидения в начале августа
#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Радио#РТРС#Телевидение#Профилактические работы#Перебои
Подпишитесь
На выборах в Батайске произошел скандал из-за видеосъемки на избирательном участке
Сегодня, 08:23
Грузовик протаранил кабину трамвая в Ростове 7 сентября
Сегодня, 08:17
Прокурор предложил освободить обвиняемых в пожаре на «Театралке» в Ростове
Сегодня, 07:59
Похолодание до +14 и сильный ветер обрушатся на Ростов на выходных
Сегодня, 07:29
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 9 сентября
Сегодня, 06:44