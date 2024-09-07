Жители Ростовской области останутся без телевидения с 10 сентября

Во вторник, 10 сентября, сигнал пропадет в слободе Алексеево-Тузловка (на северо-западе Родионово-Несветайского района). Помехи появятся примерно с 10:00 до 16:00 мск. В этот же день профилактику включат в селе Ремонтное (в восточной части Ремонтненского района). Перебои в работе радио и телевидения возникнут у местных жителей в период с 11:00 до 17:00. В этом же районе, в северной части, возможны перебои на следующий день в селе Валуевка (тоже с 11:00 до 17:00).