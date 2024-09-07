Жители Ростовской области смогут увидеть Сатурн в небе 8 сентября

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Сатурн — вторая по размеру планета в Солнечной системе. Он известен своими потрясающими кольцами, которые состоят из льда, пыли и камней. Также у Сатурна более 80 спутников.
В воскресенье, 8 сентября, Сатурн достигнет «противостояния» — это лучший период для наблюдения планеты. Небесное тело будет находиться максимально близко к Земле.
«На ночном небе планета будет выглядеть как яркая золотистая „звезда“. Кроме того, находясь на противоположной от Солнца стороне неба, она будет видна всю ночь. Если вы хотите увидеть кольца Сатурна, воспользуйтесь телескопом или биноклем, но саму планету вы сможете наблюдать невооруженным глазом», — заверил астроном Евгений Бурмистров.