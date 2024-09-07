Жители Ростовской области смогут увидеть Сатурн в небе 8 сентября

«На ночном небе планета будет выглядеть как яркая золотистая „звезда“. Кроме того, находясь на противоположной от Солнца стороне неба, она будет видна всю ночь. Если вы хотите увидеть кольца Сатурна, воспользуйтесь телескопом или биноклем, но саму планету вы сможете наблюдать невооруженным глазом», — заверил астроном Евгений Бурмистров.