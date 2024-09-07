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Updated Сегодня, 18:10

Сатурн будет виден невооруженным взглядом на небе 8 сентября

Жители Ростовской области смогут увидеть Сатурн в небе 8 сентября

7 сентября 2024, 18:10
Фото: 1MI
Сатурн будет виден невооруженным взглядом на небе 8 сентября
Сатурн будет виден невооруженным взглядом на небе 8 сентября, рассказал «Московскому комсомольцу» преподаватель астрономии Евгений Бурмистров.

Сатурн — вторая по размеру планета в Солнечной системе. Он известен своими потрясающими кольцами, которые состоят из льда, пыли и камней. Также у Сатурна более 80 спутников.

В воскресенье, 8 сентября, Сатурн достигнет «противостояния» — это лучший период для наблюдения планеты. Небесное тело будет находиться максимально близко к Земле.

«На ночном небе планета будет выглядеть как яркая золотистая „звезда“. Кроме того, находясь на противоположной от Солнца стороне неба, она будет видна всю ночь. Если вы хотите увидеть кольца Сатурна, воспользуйтесь телескопом или биноклем, но саму планету вы сможете наблюдать невооруженным глазом», — заверил астроном Евгений Бурмистров.

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Ранее сообщалось, что геомагнитная буря накроет Ростовскую область в сентябре.

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