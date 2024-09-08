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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за массовой драки детей в Аксае

Бастрыкин потребовал уголовного дела из-за массовой драки детей в Аксае

8 сентября 2024, 10:42
Фото: Изображение Midjourney
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за массовой драки детей в Аксае
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту конфликта между подростками и детьми в Ростовской области, сообщает региональное управление ведомства.

Напомним, что 7 сентября в Сети появилась информация о потасовке несовершеннолетних в Аксае. Шестеро детей на спортивной площадке начали орать друг на друга, а затем в ход пошли кулаки. Один подросток получил травмы. Ему понадобилась медицинская помощь.

В настоящий момент следователи проверяют все детали инцидента. Глава СУ СК России Александр Бастрыкин поручил председателю ростовского областного управления Следкома Аслану Хуаде возбудить уголовное дело по факту инцедента.

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Ранее до Александра Бастрыкина дошли сведения о домогательствах таксиста в Ростове-на-Дону. Подробнее об уголовном деле в материале RostovGazeta.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Дети#Драка#Александр Бастрыкин#Уголовное дело#Подростки#Массовая драка#Следственный комитет#Происшествия#Массовая потасовка
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