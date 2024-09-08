Бастрыкин потребовал уголовного дела из-за массовой драки детей в Аксае

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Напомним, что 7 сентября в Сети появилась информация о потасовке несовершеннолетних в Аксае. Шестеро детей на спортивной площадке начали орать друг на друга, а затем в ход пошли кулаки. Один подросток получил травмы. Ему понадобилась медицинская помощь.
В настоящий момент следователи проверяют все детали инцидента. Глава СУ СК России Александр Бастрыкин поручил председателю ростовского областного управления Следкома Аслану Хуаде возбудить уголовное дело по факту инцедента.
Ранее до Александра Бастрыкина дошли сведения о домогательствах таксиста в Ростове-на-Дону. Подробнее об уголовном деле в материале RostovGazeta.