Бастрыкин потребовал уголовного дела из-за массовой драки детей в Аксае

Напомним, что 7 сентября в Сети появилась информация о потасовке несовершеннолетних в Аксае. Шестеро детей на спортивной площадке начали орать друг на друга, а затем в ход пошли кулаки. Один подросток получил травмы. Ему понадобилась медицинская помощь.