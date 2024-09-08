Единственное в России производство чернослива запустили в Ростовской области

За один день с помощью комбайнов удается собрать порядка 30–35 тонн сливы. После того как фрукт попадает на производство, он проходит несколько этапов: мойку, уборку листьев и плодоножек. Затем урожай отправляют на рентген, который сканирует каждую сливу и определяет малейшие дефекты. Весь процесс завершается сушкой.