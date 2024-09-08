Единственное в России производство чернослива запустили в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В Цимлянском районе Ростовской области раскинулся сливовый сад площадью 200 квадратных метров. Подгорный выращивает косточковые для дальнейшей переработки. В настоящий момент часть урожая отправляют на прилавки в свежем виде, а часть — на чернослив.
За один день с помощью комбайнов удается собрать порядка 30–35 тонн сливы. После того как фрукт попадает на производство, он проходит несколько этапов: мойку, уборку листьев и плодоножек. Затем урожай отправляют на рентген, который сканирует каждую сливу и определяет малейшие дефекты. Весь процесс завершается сушкой.
Добавим, что ранее весь чернослив России был импортным. Сейчас же из местных фруктов производят даже детское пюре.
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