Едкий дым от пожара в мебельных ангарах окутал Ростов-на-Дону

В основном дым окутал улицы Нахичевани (1-я, 2-я, 3-я и другие Линии, Рябышева, Налбандяна, Ченцова, Мурлычева). Также запах гари ощущают горожане, проживающие рядом с мостом к Александровке. На вонь жалуются в центре города и даже на Западном (часть Железнодорожного района). Вероятно, сильный ветер быстро разносит невыносимый запах по всему Ростову.