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Posted Вчера, 20:06

Published Вчера, 20:06

Modified Вчера, 20:08

Updated Вчера, 20:08

Тысячи ростовчан задыхаются от гари из-за пожара в мебельном цеху

Едкий дым от пожара в мебельных ангарах окутал Ростов-на-Дону

8 сентября 2024, 20:06
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
Тысячи ростовчан задыхаются от гари из-за пожара в мебельном цеху
Жители Ростова жалуются на невыносимую вонь из-за полыхающих ангаров в мебельном цеху. Об этом горожане рассказали в комментариях к постам в telegram-каналах о ЧП.

В основном дым окутал улицы Нахичевани (1-я, 2-я, 3-я и другие Линии, Рябышева, Налбандяна, Ченцова, Мурлычева). Также запах гари ощущают горожане, проживающие рядом с мостом к Александровке. На вонь жалуются в центре города и даже на Западном (часть Железнодорожного района). Вероятно, сильный ветер быстро разносит невыносимый запах по всему Ростову.

— В центе дымом разит так, что даже за закрытыми окнами чувствуется, — пишут горожане.
— В квартире дышать нечем уже — задыхаемся от дыма, — подтверждают другие. — Гарью воняет.
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— Почему так много пожаров в последнее время? — удивляются в комментариях третьи.

Пожар в мебельном цеху начался около 21:00. Очень быстро огонь охватил два ангара (по 100 квадратных метров). Через час площадь увеличилась до 1000 «квадратов». МЧС понадобилось подкрепление. Силами 57 пожарных на 17 автоцистернах спустя еще полчаса смогли локализовать пламя.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростов-на-Дону#Пожар#ЧП#МЧС#Огонь#Сильный ветер#Дым#Вонь#Происшествия#Ангары
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